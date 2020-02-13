政府撤回陸配子女入境 郝龍斌：橫向聯繫不足

（中央社記者余祥台北13日電）中央流行疫情指揮中心昨天撤回陸委會有條件開放陸配子女入境規定，國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，這代表政府橫向聯繫不足，但還有民進黨立委跳出來硬拗，不該假防疫之際，行批鬥之實。

郝龍斌在臉書表示，關於陸配子女來台防疫一事，一日數變，政府橫向聯繫不足，但防疫期間忙中有錯，原本各界在質疑後，還是會接受和配合，但讓人錯愕的是，現在執政黨的心態已經演變為「誰都不能說我錯」、「有錯一定是別人的錯」，陸委會已認錯道歉，衛福部也撤回止血，還是有民進黨立委要跳出來硬拗。

他指出，民進黨立委高嘉瑜說小明的故事源頭是國民黨立委林奕華，企圖用乾坤大挪移手法，把陸委會決策問題推給在野黨的民意代表。防疫應上下一心，政府各部會應該彼此配合，民進黨立委們不該假防疫之際，行各種批鬥之實。

此外，郝龍斌也在臉書表示，為厚植論述能力，強化世代融合，他成立了發言人團，分別由不同世代的實踐大學講座教授江岷欽、台北市議員戴錫欽、徐巧芯、鍾沛君、南投縣議員張嘉哲擔任發言人。

他說，5位發言人都是不同世代，觀點、歷練、專業各有擅長，其中有4位是議員，民意代表最接地氣，清楚社會脈動，黨主席選舉除了是內部的黨員投票之外，也象徵未來如何爭取社會大眾重新支持國民黨。

他表示，這幾位議員當時在爭取提名時都遭遇了不同的阻礙，他秉持要給年輕人機會和舞台才能讓他們發光發熱，所以出力幫忙他們排除阻礙獲得提名，最後也紛紛勝選，因此只要在適當時機給予年輕人機會，都會成為未來的希望。

他表示，雖然是國民黨黨內選舉，也不能閉門造車，這將會是史上最接地氣的發言人團，國民黨的改革、國民黨的再起、國民黨的新生，都需要重新回到群眾，了解民眾最內心最真實的想法，才有機會重新獲得民眾的認可。（編輯：林興盟）1090213