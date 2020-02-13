考選部：2月國考須戴口罩 3月後視疫情調整考期

（中央社記者顧荃台北13日電）考選部今天表示，因應武漢肺炎疫情，2月的國家考試，考生應試時須配戴口罩與量體溫；3月以後的國考則將視疫情狀況調整作法，也可能考慮調整考試舉行時間。

考選部上午在考試院會報告針對武漢肺炎疫情的國考因應措施。

考選部官員表示，2月7日至9日舉行的「109年第一次專技人員牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試」中，要求應考考生須戴口罩並實施量體溫措施，考生皆能配合且秩序良好。

考選部官員說，2月15日至16日舉行「109年第一次專技中醫師、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試」，也比照辦理，考生要戴口罩並量體溫。

官員表示，考生額溫若超過37度，會有醫護人員協助複檢，如果確實有發燒情形，會請考生到備用試場應考，不會跟其他考生一起考試；考選部也呼籲，如果沒有特別必要，考生親友盡量不要陪考，以降低風險。

官員說，考選部已成立武漢肺炎應變專案小組，與各地方政府保持聯繫，將視疫情發展調整作法；3月以後舉行的國考，若確實有必要，也將考慮調整考試時間。（編輯：蘇志宗）1090213