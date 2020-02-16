馬辦：兒童權益不是風涼話 是人權與人道議題

（中央社記者劉冠廷台北16日電）前總統馬英九辦公室今天表示，在全力防堵武漢肺炎疫情蔓延的同時，也不能忽略對人權普世價值的重視；兒童權益不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。

針對馬英九批評中央撤回有條件開放陸配子女入境，行政院長蘇貞昌日前表示，自救才能救人，絕對沒有任何歧視，他也強調，掌握過國家機器的政治人物，不要只講風涼話。

馬英九辦公室今天上午發布新聞稿表示，關於兩岸婚生子女來台受限的問題，社會上有許多不同的聲音。馬英九知道大家十分注重防疫工作，但仍必須提醒，在全力防堵疫情蔓延的同時，也不能忽略對人權普世價值的重視。

馬辦指出，針對蘇貞昌批評馬英九「不要說風涼話」，馬辦必須嚴肅正告蘇貞昌，兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題。台灣已經在2014年把「聯合國兒童權利公約」國內法化，制定公布了「兒童權利公約施行法」，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律。蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。

對於總統蔡英文說，馬英九既然做過總統，應該知道疫情掌控最優先，馬辦則強調，馬英九當然知道疫情掌控是最優先，一向支持政府全力防疫，但這與重視人道與人權，並不衝突。何況蔡總統不是說過，在公職人員的日常生活中，「人權，都會是基本，而且優先的價值」。

馬辦指出，「公民與政治權利國際公約」、「經濟社會文化權利國際公約」、「身心障礙者權利公約」、「消除對婦女一切形式歧視公約」、及「兒童權利公約」，這5項聯合國的人權公約在台灣都已經國內法化，這是政府對國民及國際社會人權價值的莊嚴承諾，必須要依循相關規範。馬辦認為，台灣既然選擇認同「兒童權利公約」，認同這項普世價值，就應該在人權與人道方面承擔起應有的責任。

馬辦表示，蔡總統是現任總統，肩上責任無比重大，防疫要優先，人權也不可落後，期許蔡總統能以總統的高度超越民粹，帶領人民邁向更高標準的台灣價值。（編輯：蘇志宗）1090216