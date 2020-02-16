罷韓設點西門町 北漂高雄人冒雨連署

（中央社記者顧荃台北16日電）罷韓第2階段連署今天在台北市西門町開設連署點，雖然下著雨，仍有民眾前往連署。台灣基進台北黨部副執行長王映心表示，這是為了方便更多想連署的北漂高雄人，目標是48萬份。

Wecare高雄、台灣基進與公民割草等罷韓團體發起的罷免高雄市長韓國瑜行動，自1月29日展開第2階段連署，昨天下午突破30萬份達標，下一個階段會朝48萬份的目標邁進。

王映心受訪時表示，自從展開罷韓連署以來，台北黨部不斷收到詢問，希望能在台北設點簽署連署書，因此除了在台北黨部、友善店家開設代收點以外，今天也在捷運西門站設點，因為今天是台北燈節最後一天，藉此讓更多高雄人參與。

至於下一個階段目標為何是48萬份，王映心表示，去年12月21日高雄舉辦罷韓大遊行，主辦單位宣稱遊行人數達到50萬；但是韓國瑜卻質疑遊行現場巨幅「光復高雄」布條是「民主史上最大的一塊遮羞布」，還說「這布裡面是不是有48萬人躲在裡面，2萬人在街頭？」因此他們要讓韓國瑜看一下，所謂的「遮羞布」掀起來，裡面就是有48萬人的民意。

高雄市公民數約228萬，依選罷法規定，罷免第2階段要有10%以上選民簽署；第3階段投票，同意罷免票數須多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上（約需逾58萬票）。

依選罷法規定，罷免第二階段（3月中旬）向選委會送件後，要在40天內完成查核罷免案成立（即4月底）。選委會公告罷免二階成案後，要在20至60天內辦理罷免投票，公民團體預估罷免投票可能時間是6月24日或6月27日之間。罷免投票成功，依法在7日內公告解除市長職務。（編輯：黃國倫）1090216