美軍電偵機現蹤台灣南部海域 國軍監偵掌握

（中央社記者游凱翔台北18日電）美國軍機、軍艦本月頻繁現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。根據追蹤飛機動向的推特「飛機守望Aircraft Spots」今天披露，美軍一架EP-3E白羊座電子偵察機在台灣南部海域飛行；國防部表示，國軍運用聯合情監偵作為，掌握台海周邊空域。

中國武漢肺炎疫情持續延燒，共軍殲11、空警500、轟6等型機，9日、10日在短短不到24小時內兩度擾台；而美國MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機12日同時現蹤台灣西部及東部。另外，美軍一架P-3C反潛機則在13日上午出現在台灣南部外海，一艘美軍作戰艦15日也航經台灣海峽，短短一個月內多次現蹤台灣周遭，反制中國意味濃厚。

專門追蹤飛機動向的推特「飛機守望（Aircraft Spots）」今天指出，一架隸屬美國海軍的EP-3E「白羊座」電子偵察機在南海上空飛行，隨後沿台灣南面海域，返回駐日美軍的嘉手納空軍基地。

國防部發言人史順文少將對此表示，有關台海周邊海空域，國軍運用聯合情監偵作為，均可適切掌握，妥慎因應，籲請民眾放心。

另外，民進黨籍立委王定宇也在臉書表示，從美國國務院2月11日正告中共不得以武力威脅台灣後，今天美軍電偵機已經是一連串軍事行動的第6個，除了有助區域和平穩定，不禁讓人思考，是否中共解放軍最近有什麼問題。（編輯：張良知）1090218