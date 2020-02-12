美軍機同時現蹤台灣東西部 學者：罕見態勢

（中央社記者游凱翔台北12日電）適逢共軍派遣軍機擾台之際，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機今天分別在台灣海峽、東部空域飛行。戰略學者蘇紫雲認為，「同時現蹤台灣東西部是很罕見的態勢」，也是展現空中快速反應兵力，美方明顯想藉此對中國做戰略平衡。

美軍MC-130J特戰運輸機今天沿台灣海峽中線飛行。國防部下午更證實，另有兩架美軍B-52轟炸機沿台灣東部空域飛行，呈現台灣東、西兩側空域均有美軍機巡弋的罕見兵力配置。

台灣戰略學會研究員蘇紫雲接受中央社訪問時表示，美軍機從去年開始密集現蹤在台海周邊，至此之後成為常態，而9日、10日共軍機繞台行為已非例行的軍事訓練任務，是具「3分軍事、7分政治」的政治動作。

他認為，當時繞台的轟6來自中國東部戰區，對照中部戰區陷於武漢肺炎的重大疫情狀況來看，東部戰區肩負著轉移內部壓力的任務；而轟6當時掛載的鷹擊-63空地飛彈及後方掛載的飛彈控制資料鏈吊艙，很明顯是衝著台灣東部增強的防空系統而來，想藉此展現攻擊能力。

蘇紫雲指出，美軍近期的反應動作越來越快，戰略清晰的態度也越來越清楚，顯示出美國政治、軍事的反應已趨近一體，而展現意志的最快方法，就是派遣軍機通過台灣周遭。

蘇紫雲認為，「MC-130J與B-52同時出現在台灣西部的台灣海峽及東部空域，是很罕見的態勢」，由於MC-130J是特戰運輸機，而B-52是轟炸機，也是展現空中快速反應兵力。

他提到，B-52的出現明顯是要給共軍的轟六難看，因為被稱為是「飛行卡車」、「火力卡車」的B-52轟炸機，載彈量整整是轟6的六倍之多，也顯現出美國藉由政治及軍事實力，對中國做到戰略平衡。

2019新冠病毒引發的武漢肺炎疫情在全球延燒，共軍殲11、空警500、轟6等型機9日上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，國軍F-16戰隼戰機掛載實彈緊急升空伴飛。

無獨有偶，共軍轟6等型機再於10日上午10時左右經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。

期間，戒護中共轟6機的空中兵力，曾短暫踰越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。共軍在短短24小時內，兩度擾台執行訓練。

對於中國的行徑，美國國務院一名發言人昨天以背景方式回覆中央社記者表示，美方對兩岸和平、穩定有著深切利益，台海兩岸都應了解其重要性，並努力建立讓兩岸和平、穩定能持續的基礎。同時也呼籲，北京應立即停止脅迫行徑，與台灣民選政府恢復對話。（編輯：郭萍英）1090212