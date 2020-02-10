共機繞台曾逾越海峽中線 F-16升空驅離

中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對攔截並實施廣播驅離後，隨即飛返海峽中線以西空域。圖為國軍F-16戰機掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供）中央社記者陳韻聿傳真 109年2月10日

（中央社記者陳韻聿台北10日電）國防部今天表示，中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，在國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域，請國人放心。

國防部下午透過新聞稿指出，中共轟6等型軍機今天上午10時許經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，過程中，戒護轟6機的兵力曾短暫踰越海峽中線。

對共軍的挑釁行為，國防部表示，國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離，空軍F-16戰機也對共軍轟6進行監控，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

國防部強調，共軍遠海長航訓練活動全程，國軍均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，請國人安心。

共軍殲11、空警500、轟6等型機昨天上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，今天又再度執行類似訓練。

根據國防部公開披露的資訊，共軍戰機上一次逾越台海中線是在去年3月31日，當時2架殲11戰機飛越台灣海峽中線，國軍空軍多架戰機也緊急升空攔截。總統蔡英文當時指示，對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間「強勢驅離」。（編輯：蘇志宗）1090210

共機24小時內再度擾台 陸委會：無益兩岸合作

（中央社記者張茗喧台北10日電）共軍連24小時內兩度派出戰機擾台，引發關注。陸委會副主委陳明祺今天表示，此舉無益兩岸防疫合作，台灣一向以人道、防疫為優先考量，希望雙方共創良好氣氛。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問陸委會副主委陳明祺對於共機繞台看法。

陳明祺說，共機繞台無益於兩岸防疫上合作，呼籲陸方不要有這樣的行為，並強調台灣一直是以人道、防疫為優先考量，也反駁國台辦連日指控是「不實指控」，希望雙方可共創良好氣氛，有利防疫。（編輯：卞金峰）1090210