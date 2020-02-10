更多編輯台推薦新聞：
圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質
娛樂

圖輯／奧斯卡紅毯直擊 女星爭艷拚氣質

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄
國際

紐約飛倫敦不用5小時 英航刷新次音速客機紀錄

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
WHO武漢肺炎論壇 台灣專家將以Taipei名義參加
首頁 / 重點新聞

共機繞台曾逾越海峽中線 F-16升空驅離

最新更新：2020/02/10 16:41
中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對攔截並實施廣播驅離後，隨即飛返海峽中線以西空域。圖為國軍F-16戰機掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供）中央社記者陳韻聿傳真　109年2月10日
中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對攔截並實施廣播驅離後，隨即飛返海峽中線以西空域。圖為國軍F-16戰機掛載實彈監控共軍轟6。（國防部提供）中央社記者陳韻聿傳真　109年2月10日

（中央社記者陳韻聿台北10日電）國防部今天表示，中共轟6等型軍機上午再次執行遠海長航訓練，期間曾短暫逾越海峽中線，在國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域，請國人放心。

國防部下午透過新聞稿指出，中共轟6等型軍機今天上午10時許經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，過程中，戒護轟6機的兵力曾短暫踰越海峽中線。

對共軍的挑釁行為，國防部表示，國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離，空軍F-16戰機也對共軍轟6進行監控，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

國防部強調，共軍遠海長航訓練活動全程，國軍均能監偵掌握與應處，護衛國土安全，請國人安心。

共軍殲11、空警500、轟6等型機昨天上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，今天又再度執行類似訓練。

根據國防部公開披露的資訊，共軍戰機上一次逾越台海中線是在去年3月31日，當時2架殲11戰機飛越台灣海峽中線，國軍空軍多架戰機也緊急升空攔截。總統蔡英文當時指示，對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間「強勢驅離」。（編輯：蘇志宗）1090210

共機24小時內再度擾台 陸委會：無益兩岸合作

（中央社記者張茗喧台北10日電）共軍連24小時內兩度派出戰機擾台，引發關注。陸委會副主委陳明祺今天表示，此舉無益兩岸防疫合作，台灣一向以人道、防疫為優先考量，希望雙方共創良好氣氛。

中央流行疫情指揮中心今天下午召開記者會，有媒體詢問陸委會副主委陳明祺對於共機繞台看法。

陳明祺說，共機繞台無益於兩岸防疫上合作，呼籲陸方不要有這樣的行為，並強調台灣一直是以人道、防疫為優先考量，也反駁國台辦連日指控是「不實指控」，希望雙方可共創良好氣氛，有利防疫。（編輯：卞金峰）1090210

延伸閱讀
共機訓練 國防部：文攻武嚇不需起舞

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報