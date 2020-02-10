共機二度擾台 學者：轉移疫情政治壓力

（中央社記者陳韻聿台北10日電）中共軍機24小時內二度擾台，學者認為，共軍的行動目標不僅是台灣，也著眼於區域軍事擴張和競逐，更藉由向國際展示軍事力量，轉移國內因武漢肺炎疫情而升高的政治壓力。

台灣戰略學會研究員蘇紫雲受訪時表示，中共和美國在印太地區持續玩「你進我退」的戰略棋局，近日的共機行動就和美軍2月初第二次進入台灣防空識別區有關。

蘇紫雲強調，就戰略而言，儘管共軍海空力量確實有海上作戰訓練需求，但「沒必要繞島」。他認為中共是藉此對台灣作壓力測試，可謂「3分軍事、7分政治」。如同中共對韓國、日本防空識別區的壓迫行動。

蘇紫雲分析，共軍出動海空軍力，整體而言，其行動和路徑顯示共軍的任務目標包括測試戰機妥善率和部隊持續作戰能力，以及令部隊熟悉海空目標的偵蒐。

蘇紫雲藉機身番號判讀，這兩天的轟6機應屬東部軍區的轟10師28團，並掛載鷹擊63空對地飛彈（KD-63），射程達250公里，射程優於國軍的愛國者和天弓飛彈。有鑑於轟6昨天繞台，今天則經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，研判昨天和今天的行動分別是針對國軍在東部和南部的防空戰力部署進行防空應對能力測試，同時政治施壓。

不過，蘇紫雲強調，相信國軍對共軍此類行動都有足夠應變能力，台灣各界不需過度驚慌，但要嚴肅以對。

台灣智庫諮詢委員董立文則指出，共軍擾台目標不僅是台灣，而是整個東亞地區，顯示中共在亞洲軍事擴張的目標不變，尤其是海空軍。

董立文說，中共無視國內武漢肺炎疫情嚴峻，依然軍事行動不斷，顯見中共是黷武政權，至今仍迷信槍桿子的力量。

董立文強調，中共的行為十分「可笑」，此時明明防疫、救國民才是真正重要的問題，而軍事行動並無法解決此問題。他認為中共不外乎是藉軍事擾台向國際宣示，其軍事力量不受疫情影響，仍能正常運作。

受訪學者皆不排除中共是藉軍事力量轉移國內政治壓力，並分析近日的軍事擾台行動和副總統當選人賴清德訪美和國際支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的聲量增強關係較小，和區域軍事和政治角力的關係較大。（編輯：蘇龍麒）1090210