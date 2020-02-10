趙天麟：習近平受內部挑戰 才出共機繞台下策

（中央社記者郭建伸、范正祥台北10日電）共機連續兩天繞台，引發外界關注。民進黨立委趙天麟今天指出，獨裁威權的體制已無法解釋如此害人害己的決策，恐怕是取消任期制的中國國家主席習近平，受到中共內部前所未有挑戰，才出此下策。

共軍昨派出殲11、空警500、轟6等多型戰機繞台執行遠航訓練，今天又有共機循昨日模式出海，穿越巴士海峽執行遠海長航訓練。國防部對此表示，已全面掌握情況，請國人放心。

趙天麟今天在臉書表示，武漢肺炎方興未艾，全球都因中共隱匿疫情傷透腦筋之際，中國解放軍連續兩天遠海長航、在海峽中線例行訓練，製造台灣與南海周邊國家的緊張。

他表示，什麼樣的政權，會在自己的人民陷入疫情水深火熱、讓國際社會困擾不已的時刻，選擇用軍事手段「展現國力」。

趙天麟解讀，獨裁、威權、專制的政治體制已無法解釋如此非理性又害人害己的決策；恐怕取消任期制、企圖終身掌權的習近平，受到中共內部前所未有的挑戰，「才必須出此下策吧？」

立法院副院長蔡其昌透過臉書發文指出，在今天上午幾乎相同時間，中共又再次派出多架戰機，循昨日幾乎相同路線再次繞台恫嚇，罕見密集地繞台。

他表示，中國武漢疫情蔓延受到全世界關注，這個時間點，想藉由這些軍事動作轉移焦點，煽動中國內部民族情緒都是沒有必要的。

蔡其昌表示，中國此刻最重要的是能趕快控制疫情蔓延，讓全球面臨疫情的緊張狀態可以緩解下來。

民進黨立委王定宇則指出，中共隱匿疫情，導致人民性命的重大損失，經濟的停擺；中國該做的是「提供疫情的真實數據，開放讓國際防疫專家進入中國協助」，而不是派軍機船艦騷擾周邊國家。

他表示，包含台灣在內的周邊國家要特別提高警覺，以防中共軍方鷹派趁亂蠢動，或是企圖以外部衝突化解內部矛盾，畢竟中共是操弄這招的老手。

國民黨立委陳以信在臉書發文指出，共軍舉措不能排除與副總統賴清德訪美有關，呼籲中共自我克制，在武漢新冠肺炎疫情日趨緊張之時，兩岸應共同為人民健康為首要考量。他還特別標註「防疫很重要共機別來亂」。（編輯：紀淑芳）1090210