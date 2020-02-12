共機兩度擾台 美軍MC-130J現蹤台灣海峽

根據追蹤飛機動向的推特「飛機守望」披露，美軍兩架MC-130J特戰運輸機，12日沿台灣海峽中線由北向南飛行。圖為MC-130J同機型軍機。（圖取美軍網頁www.af.mil）

（中央社記者游凱翔台北12日電）中國在武漢肺炎疫情升高期間，仍於9日、10日派遣共機擾台。根據追蹤飛機動向的推特「飛機守望」披露，美軍兩架MC-130J特戰運輸機，今天沿台灣海峽中線由北向南飛行；國防部回應，國軍全程掌握，民眾可放心。

2019新冠病毒引發的武漢肺炎疫情在全球延燒，共軍殲11、空警500、轟6等型機9日上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，國軍F-16戰隼戰機掛載實彈緊急升空伴飛。

共軍轟6等型機再於10日上午10時左右，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。

期間，戒護中共轟6機的空中兵力，曾短暫踰越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。

共軍在短短24小時內，兩度擾台執行訓練。

專門追蹤飛機動向的推特Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」今天指出，兩架美軍MC-130J特戰運輸機，今天自日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛後，沿台灣海峽中線由北向南飛行。

國防部發言人史順文少將回應指出，國軍對台灣周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。

此外，根據公開資訊，美空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機，2月1日也曾飛入台北飛航情報區，任務結束後飛返關島美空軍安德森基地；上一次美軍MC-130J經過台灣海峽，是在去年11月6日。

MC-130J為C-130力士型運輸機的衍生機種，主要用於特戰部隊滲透、再補給等特種作戰任務，機上配有夜視設備、地形跟蹤雷達、空中受油及電子干擾設備。（編輯：郭無患）1090212