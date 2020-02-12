國防部證實 美軍B-52轟炸機飛經東部空域

國防部12日下午證實，除了MC-130J特戰運輸機，另有兩架美軍B-52轟炸機沿台灣東部空域飛行，呈現台灣東、西兩側空域均有美軍機巡弋的罕見兵力配置。圖為B-52同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）

（中央社記者游凱翔台北12日電）追蹤飛機動態的推特「飛機守望」披露，美軍MC-130J特戰運輸機今天沿台灣海峽中線飛行。國防部下午更證實，另有兩架美軍B-52轟炸機沿台灣東部空域飛行，呈現台灣東、西兩側空域均有美軍機巡弋的罕見兵力配置。

專門追蹤飛機動向的推特Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」今天上午指出，兩架美軍MC-130J特戰運輸機，今天自日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛後，沿台灣海峽中線由北向南飛行。

國防部下午發布新聞稿表示，1架美軍MC-130J型機上午沿台灣海峽由北向南飛行（並非「飛機守望」所揭露的兩架MC-130J），另有2架美軍B-52轟炸機，也沿台灣東部空域由北向南飛行。

國防部強調，國軍全程充分掌握，嚴密監控，期間並無異常狀況。國防部對於台海周邊各國機、艦活動，均能有效掌握，適切應處，籲請國人放心。

美軍機在同一天於台灣東、西兩側空域執行巡弋任務，是十分罕見兵力配置。

2019新冠病毒引發的武漢肺炎疫情在全球延燒，共軍殲11、空警500、轟6等型機9日上午經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練，國軍F-16戰隼戰機掛載實彈緊急升空伴飛。

共軍轟6等型機再於10日上午10時左右，經巴士海峽進入西太平洋後，循原航線飛返駐地，再次執行遠海長航訓練。

期間，戒護中共轟6機的空中兵力，曾短暫踰越海峽中線，經國軍空中偵巡戰機適切應對、攔截，並實施廣播驅離後，共機隨即飛返海峽中線以西空域。共軍在短短24小時內，兩度擾台執行訓練。（編輯：郭無患）1090212