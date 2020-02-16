美戰艦通過台海 第七艦隊公布照片

美軍第七艦隊16日（台灣時間）公開飛彈巡洋艦「強塞勒斯維爾號」15日由東海航向南海的照片。（圖取自facebook.com/7thfleet）

（中央社台北16日電）國防部昨天證實，一艘美軍戰艦由北向南行經台灣海峽，美軍第七艦隊今天公開飛彈巡洋艦「強塞勒斯維爾號」由東海航向南海的照片。

配備神盾作戰系統的提康德羅加級巡洋艦強塞勒斯維爾號（圖）15日進行一般演訓時，由東海駛往南海。（示意圖／圖取自facebook.com/pg/USS.Chancellorsville）

美國第七艦隊約在今天凌晨於臉書公布，配備神盾作戰系統的提康德羅加級（Ticonderoga）巡洋艦強塞勒斯維爾號（USS Chancellorsville CG-62）進行一般演訓時，由東海駛往南海的系列照片。

第七艦隊未直接說明強塞勒斯維爾號經過台海，不過國防部15日晚間新聞稿指出，美軍作戰艦15日上午由北向南航經台灣海峽。

美軍近期在在西太平洋海域進行遠征打擊部隊海上演訓，包括航空母艦羅斯福號打擊群等參與，平日駐紮在日本橫須賀港的強塞勒斯維爾號也參與任務。

美軍康德羅加級巡洋艦希羅號（USS Shiloh CG-67）在1月17日通過台海，強塞勒斯維爾號是美軍今年第2度通過台海的行動。（編輯：廖漢原）1090216