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美軍機又來了 P-3C反潛機現蹤台灣南部外海

最新更新：2020/02/13 17:10
民進黨籍立委王定宇今天披露，美軍一架P-3C反潛機上午在台灣鵝鑾鼻外海；國防部回應，全程監偵。圖為P-3C同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）
民進黨籍立委王定宇今天披露，美軍一架P-3C反潛機上午在台灣鵝鑾鼻外海；國防部回應，全程監偵。圖為P-3C同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）

（中央社記者游凱翔台北13日電）共軍擾台之際，美軍MC-130J特戰運輸機、B-52轟炸機昨天罕見同時現蹤台灣西部、東部海域。民進黨籍立委王定宇今天披露，美軍一架P-3C反潛機上午在台灣鵝鑾鼻外海；國防部回應，全程監偵。

共軍在中國武漢肺炎肆虐全球之際，仍在9日、10日，不到24小時內連續兩次派遣共軍殲11、空警500、轟6等型機繞台執行遠海長航訓練；國軍F-16戰機緊急升空，並攔截伴飛。

美軍昨天則派遣1架美軍MC-130J型機、2架美軍B-52轟炸機，分別在台灣西部的台灣海峽中線、台灣東部空域飛行，戰略學者蘇紫雲解讀，美軍是回應共軍對台的文攻武嚇，由於同時現蹤台灣東、西部，是十分罕見的兵力配置。

王定宇今天在臉書披露，上午一架美軍P-3C反潛機，從日本沖繩美國空軍嘉手納基地起飛，飛經鵝鑾鼻西南方約70至80海里處，折返嘉手納基地。

國防部發言人史順文少將對此回應，對台灣周邊海、空域動態，國軍運用情監偵作為，均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。（編輯：林興盟）1090213

根據追蹤飛機動向的推特「飛機守望」披露，美軍兩架MC-130J特戰運輸機，12日沿台灣海峽中線由北向南飛行。圖為MC-130J同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）
根據追蹤飛機動向的推特「飛機守望」披露，美軍兩架MC-130J特戰運輸機，12日沿台灣海峽中線由北向南飛行。圖為MC-130J同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）
國防部12日下午證實，除了MC-130J特戰運輸機，另有兩架美軍B-52轟炸機沿台灣東部空域飛行，呈現台灣東、西兩側空域均有美軍機巡弋的罕見兵力配置。圖為B-52同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）
國防部12日下午證實，除了MC-130J特戰運輸機，另有兩架美軍B-52轟炸機沿台灣東部空域飛行，呈現台灣東、西兩側空域均有美軍機巡弋的罕見兵力配置。圖為B-52同機型軍機。（圖取自美軍網頁www.af.mil）
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