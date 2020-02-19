憲兵緝毒犬超萌但不能太親近人 以防執勤失誤

（中央社記者游凱翔台北19日電）軍方為協助國軍毒品防制，憲兵指揮部編成緝毒犬分組，由於緝毒犬是工作犬，不能像家犬一樣「跟人太好」太親近，玩樂、執勤分寸不同，以免執勤時出現失誤。

為協助國軍毒品防制，憲兵指揮部士林憲兵隊已在1月1日編成「緝毒犬分組」，並在2月6日舉行編成典禮，今天由全員3隻拉布拉多犬實施偵蒐毒品查緝演練。

憲指部後續將在今年7月1日於台中、高雄及花蓮憲兵隊陸續編成，預計在民國111年前達到18隻緝毒犬為目標。

今天的偵蒐毒品查緝在北市大直的福西營區演練，領犬員與緝毒犬合作無間，成功緝獲涉嫌夾帶毒品進入營區的官兵。

當緝毒犬成功緝獲毒品時會坐下，這時領犬員除了以高八度的聲音稱讚犬「Good boy！」之外，也會給犬隻毛巾玩耍當作獎賞，模樣相當可愛。

緝毒分組訓練師劉信宏士官長表示，首批緝毒犬來自財政部關務署緝毒犬培訓中心的拉布拉多犬，而犬訓中心有培育科及訓練科，其中培育科犬隻的上一代父母、上兩代爺爺奶奶都曾是頂尖的緝毒犬，也因此後代具有嗅覺敏銳等特性。

劉信宏說，犬隻仍在幼犬階段時（2個月至1歲間），會將狗帶到寄養家庭進行社會化訓練，訓練犬隻從小習慣人多吵雜、不同氣味等複雜環境，約在1歲之後，將這些狗帶回進行3個月至半年的基礎專長培訓。

國軍目前擁有偵爆犬及緝毒犬等類型的工作犬隻，針對兩者的任務差異，劉信宏解釋，偵爆犬與緝毒犬都來自犬訓中心，但偵爆犬需要執行爆炸物偵測，因此要遴選性情穩定、偵蒐速度緩慢的犬隻，目的是避免碰觸爆裂物；緝毒犬訓練時也會以鐵網隔絕標的物，避免犬隻誤食。

他指出，歐美及世界各國通用的偵測犬分別是狼犬、拉布拉多犬及米格魯犬，目前國軍緝毒犬則採用拉布拉多，而米格魯天性就是貪吃，因此機場檢疫犬普遍都是米格魯居多。

2018年2月6日花蓮大地震發生後，現場搜救犬穿著鞋子執勤，而在今天的緝毒演練時，同樣也穿著鞋子。劉信宏解釋，其中一個原因是保護腳掌、避免穿刺傷害，第二個原因是避免在執勤過程，狗爪子破壞現場跡證。

領犬員莊又頲中士表示，帶領緝毒犬藉由尋找玩具來練習尋找標的物是工作過程，領犬員必須要能放下自己的情緒，加上緝毒犬並非家犬，因此「不能與人太好」，如果太親近，就會出現犬隻只想玩玩具的情況，因此玩樂、執勤必須拿捏不同分寸，否則執勤時會出現失誤。一般說來，工作犬平均服役到10歲退伍、接受領養。（編輯：郭無患）1090219

憲兵指揮部編成緝毒犬分組，19日由3隻拉布拉多犬實施偵蒐演練，成功緝獲涉嫌夾帶毒品進入營區的官兵。中央社記者游凱翔攝 109年2月19日

憲兵指揮部編成緝毒犬分組，19日由3隻拉布拉多犬實施偵蒐演練。中央社記者游凱翔攝 109年2月19日