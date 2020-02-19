F-16失事監院彈劾攔管官 空軍：尊重並檢討面對

（中央社記者游凱翔台北19日電）空軍F-16戰機民國107年6月發生撞山意外，導致飛官吳彥霆殉職，監察院今天彈劾攔管官史青年等5人；空軍司令部回應，對於監察院所提改進建議，空軍尊重並檢討、面對。

吳彥霆107年6月4日駕駛F-16戰機執行漢光演習任務時，在新北市五分山失事殉職。

監察院下午公布調查報告表示，攔管官史青年、戰協官賴文生、攔管長盧易舜，以及莊春源和區劍飛等5人，輕忽任務前整備，地障認知錯誤，不知「全程不得低於絕對高度2000呎」安全規定，引導F-16過程中，駕駛呼叫「受雲層影響請求爬高」，卻遲未能獲准爬高，導致撞山失事。

監察院指出，這5人違失情節重大且明確，經提案彈劾，於2月4日審查通過，已將相關被彈劾人移請公務員懲戒委員會審理。

空軍司令部傍晚發布新聞稿表示，對於監察院所提的改進建議及違失人員送公懲會等情事，空軍表示尊重。

空軍司令部指出，監察院對於空軍人員相關違失提出未查看實施計畫等彈劾要點，空軍檢討、面對，並提出九項精進措施。

精進措施包含「強化任務整備及勤前提示」、「對演訓任務關鍵事項實施複式查驗」、「明定派駐航管聯絡官標準作業程序」、「深化飛航管制及風險管理再教育」、「通盤檢視雷達指揮儀地障情資」、「演訓任務專機專管」、「全面重新評鑑戰管人員資格與能力」、「被付彈劾人調整職務接受審理」、「全力推動軍事航空法」，以徹底檢討，務實改進，絕不容許類案再生，期維繫國軍堅強防空戰力。（編輯：林興盟）1090219