北美僑界電賀蔡總統連任 支持中華民國參加WHO

（中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電）美國、加拿大為主的美洲各地傳統僑社今天在洛杉磯舉行年度集會，共同致電恭賀總統蔡英文連任，並發表聯合聲明，支持中華民國參與世界衛生組織（WHO）。

這份「美洲各國僑界心聲」的聲明指出：「時值武漢肺炎疫情擴散之際，中華民國自不能自外於世界公共衛生體系，大會特以此聲明，支持中華民國參加世界衛生組織，共同為全球防疫努力。」

美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會年會今天在洛杉磯的華僑文教中心舉行。來自美國15個城市與加拿大、中南美洲國家的傳統僑社領袖100多人集會，交流各地僑團感情。

舞台掛上巨幅中華民國國旗與國父孫中山照片，僑務委員會副委員長呂元榮、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長朱文祥、美國聯邦眾議員趙美心、加州眾議員周本立代表、洛杉磯郡監督代表出席。

趙美心致詞表示，美國各地的中華會館近百年來為華裔社區貢獻良多，同時也是支持台美關係的重要力量。正如她與其他議員在國會支持台灣關係法，因為台灣關係法確保雙方關係維繫下去。

各地傳統僑社歷史多近百年，名號各有不同，成員多是講廣東話的早期移民後代。串聯各地傳統僑社的聯誼會1976年由已故僑界大老黃金泉創立。今年主辦大會的洛杉磯在地僑團「羅省中華會館」就有130年歷史。

呂元榮代表僑委會委員長吳新興出席，向僑社領袖致上感謝，受訪時則表示：「傳統僑社都有100年以上的歷史，每年在海外舉辦元旦升旗、雙十國慶，提升台灣的能見度，愛國心令人欽佩。」

呂元榮表示，僑委會服務對象不分黨派、不分新舊，只要是支持中華民國、熱愛民主台灣，就是服務的對象，擴大僑社參與、團結僑胞的力量、支持國家發展是僑委會的施政重點。

大會副秘書長張自豪說，傳統僑社在不同城市都有不同發展，透過這個聯誼會，各個社團橫向聯繫，目標都是鼓勵年輕人參與僑社、參加主流政治，重申支持中華民國。（編輯：陳永昌）1090220