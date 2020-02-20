傅崐萁黨籍案 林榮德：把程序做好歡迎朋友回來

（中央社記者余祥、劉冠廷台北20日電）國民黨代理主席林榮德今天針對立委傅崐萁恢復黨籍案表示，雖有少數人反彈，但應尊重多數人意見，只要把程序做好，歡迎朋友回來，讓黨更壯大；是否任內就會處理此案，他說，看這兩天考紀會作業。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，黃復興在花蓮的黃榮華支部日前也召開考紀會、委員會通過此案；不過，在中央考紀會召開前夕，考紀會主委魏平政請辭，考紀委員也紛紛請假，未達法定開會人數，因而流會。

前國安會秘書長金溥聰、台北市議員徐巧芯也日前抨擊傅崐萁案違反程序正義，金溥聰更將傅崐萁形容為病毒、定時炸彈，應由新主席上任後再處理此案，並且為此負政治責任。

林榮德今天出席國民黨立法實務研討會，針對黨中央於傅崐萁案的立場，林榮德說，傅崐萁的案子爭議10幾年，這一次是經過23個中常委連署、無異議通過，雖有少數人反彈，但應該尊重多數人的意見；因此只要把程序做好，應該是歡迎朋友回來，讓國民黨更壯大。

不過，由於考紀會主委請辭，外界關注後續程序怎麼走，林榮德說，當然會研究好的程序完成這個工作；是否還是會走召開考紀會的途徑，林榮德說，當然還是會經過這個程序。

媒體詢問，這是否代表傅崐萁案不會等到新主席上任後再處理，林榮德說，看這兩天考紀會作業。（編輯：蘇志宗）1090220