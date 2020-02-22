美再提台灣疫情社區傳播 外交部：溝通協調中

（中央社記者陳韻聿台北22日電）美國CDC昨天在記者會中再度指台灣武漢肺炎疫情有社區傳播現象。對此，外交部表示，已向美方充分說明台灣疫情發展未達社區傳播，美方表達了解我方顧慮，也希望能取得更多資料，台美雙方持續溝通協調中。

美國國務院領務局首席副助卿布朗里（Ian Brownlee）21日與美國疾病管制暨預防中心（CDC）共同召開電話記者會。

布朗里會中表示，國務院呼籲美國民眾重新考慮並評估搭乘郵輪前往亞洲，或在亞洲搭乘郵輪的風險。

CDC國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）則首度公開指出，亞洲已出現社區傳播情況，包括新加坡、南韓、台灣、泰國、越南、香港與日本。

美國CDC之前於20日在官網發佈，台灣、日本、新加坡、南韓、泰國與越南有社區傳播現象。台灣方面，外交部當天即表示，已提供科學證據，據以向美方要求改正相關資訊。

外交部發言人歐江安今天指出，已向美方充分說明台灣疫情發展未達社區傳播，美方表示理解我方顧慮，也希望我方提供更多資料以協助評估。外交部已陸續將衛福部疾病管制署的最新相關資訊提供美方。

歐江安說，台灣方面希望美方改正，目前台美雙方仍協調處理中。若有具體結果，會適時向外界說明。

此外，有鑑於武漢肺炎疫情未緩，中央流行疫情指揮中心今天宣布，對日本與韓國提升旅遊警示至第二級警示（Alert），與新加坡同一級別。

歐江安說，外交部配合中央疫情指揮中心的防疫工作，已適時先行向韓國和日本政府說明台方相關決定並通報，韓方、日方均表示瞭解。（編輯：郭無患）1090222