武漢肺炎／人事總處：不會發布出國禁令 由各主管機關衡量

人事行政總處23日表示，尊重縣市考量自身狀況宣布出國禁令，人事總處不會發布全國公務員出國旅遊禁令，由各主管機關衡量。圖為桃機7日入境大廳。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北23日電）武漢肺炎疫情全球延燒，有縣市發布公務員出國禁令，行政院人事行政總處副人事長蘇俊榮今天表示，尊重縣市考量自身狀況宣布出國禁令，人事總處不會發布全國公務員出國旅遊禁令，由各主管機關衡量。

澎湖縣日前宣布禁止公務員請假出國後，台中市、台南市也要求及宣導員工不得請假前往須隔離或旅遊警示國家。另外，國防部也要求各部隊勸導官兵，若無特殊原因，應取消或延後前往疫情高風險國家旅遊。

蘇俊榮下午告訴中央社記者，行政院人事行政總處不會發布全國公務員出國旅遊的禁令，疫情指揮中心對於各國疫情都有清楚的警示，也會隨時更新，而地方公務員請假的准駁權在地方首長，將由各主管機關衡量。

蘇俊榮指出，部分縣市宣布出國禁令，可能是考量到自身情況，以及在防疫期間，需要人力全力投入防疫相關工作，避免造成民眾惶恐，所以民選首長才會做這樣的裁示，中央予以尊重。

至於警政署、消防署及移民署等特殊外勤單位是否跟進發布旅遊禁令，內政部次長陳宗彥表示，內政部作為疫情中心協力單位，一切作為遵照疫情中心的指導處理，對於疫情指揮中心有提出旅遊警示的國家，會告知同仁務必要注意。（編輯：謝佳珍）1090223