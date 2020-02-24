傅崐萁強調自己是正藍 對恢復黨籍一切隨緣

（中央社記者劉冠廷台北24日電）無黨籍立委傅崐萁今天表示，對於所有的批評與指導，他予以尊重與接受，至於是否能恢復黨籍，他認為一切隨緣，但他也說，國民黨主席選舉距離人民太遙遠，此時重要的是防疫。

國民黨中常會日前通過傅崐萁恢復黨籍案，隨即引發黨內外的討論，前國民黨秘書長金溥聰更是出面直指傅崐萁未依程序回黨，暗指傅崐萁是病毒，利用國民黨虛弱時回黨，會帶給黨負面形象。

面對種種的批評與爭議，傅崐萁今天在接受媒體訪問時表示，他從政將近20年，不只是正藍更是深藍，也沒有脫離過他的範疇，這是他從政的初衷，是一個男人的承諾，不斷地表達在這陣營中，他會來支持正藍，所以才選擇在這時候恢復黨籍；他也表示，此時此刻，國民黨失去政權，家徒四壁，他願意給予國民黨最大的協助力量，因為唯有集中在野的每一分力量，來監督執政執政黨，才能夠導正國家的方向。

面對外界部分人士的批評，傅崐萁則說，台灣是一個多元民主的社會，對他的批評或是指導，都是他邁向持續成長進步的養分，他都予以充分尊重，未來他會持續支持藍營，「過去成功不必在我，但未來能夠振衰起敝，能夠贏回政權，必然有我」。他強調，這20年來他不管怎樣的風吹雨打，他總是永遠的支持藍營，初衷不變，有多大的願，就有多大的力量，要成就多大的事，就有多大的魔考，他都會欣然接受。

對於是否能夠恢復國民黨籍，傅崐萁表示，這一切隨緣，他已經將個人理念與信仰表達的非常清楚，這是一個男人的承諾，他也做到了，至於一切的發展，「就讓子彈繼續飛吧」。

被問到國民黨主席選舉，傅崐萁說，現在重要的是讓全民防疫達到最大的效率，至於什麼樣的主席選舉，距離人民太遙遠，如何將人民關心的事盡快來處理，這才是貼近民意，其他的事，民眾都不會在意。

傅崐萁非常關心新冠肺炎所帶來的影響，他說，此時新冠肺炎在世界發出了警訊，這時應該要少一些政治，多為民眾防疫加把勁，這是從政的人必須關注的，如何協助民眾遠離社區感染，讓民眾早日脫離新冠肺炎的威脅，這是民眾共同的期待。

此外，由於傅崐萁昨天透過臉書放上一張自己住院的照片，現場媒體也關心他的身體狀況，他僅表示身體還是很不舒服，但未對病情多做說明。（編輯：蘇志宗）1090224