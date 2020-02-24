武漢包機 馬辦籲鄭文燦提可行方案

（中央社台北24日電）前總統馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，在包機議題上，馬英九所站的位置是人權與防疫，「防疫與人權比較重要，還是無謂的政治算計比較重要？」希望桃園市長鄭文燦提出更可行的方案解決問題，不要只會向反對黨噴政治口水。

針對包機問題，鄭文燦昨天受訪表示，馬英九當過中華民國總統，所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步問題，「橫濱模式」就是最好的模式。

蕭旭岑下午透過新聞稿表示，政府以包機接回滯留武漢國人計畫觸礁，已數星期之久，但兩岸航線行之有年，為何堅持只能一種模式？希望鄭文燦提出更可行的方案解決問題，不要只會向反對黨噴政治口水。

蕭旭岑指出，搭乘首批武漢包機回台的民眾，都已解除隔離，鑽石公主號郵輪上的國人，也都搭乘包機回台，受困湖北的900多名國人，回家之日卻遙遙無期。總統蔡英文說「二次包機隨時可以出發」，在武漢的國人已望穿秋水；蔡政府堅持「橫濱模式」是最好的模式，但若此模式無法接回國人，再好也是徒然。

他表示，國人在疫情流行地區滯留越久，被感染的風險越高，包機陷入僵局，賭上的是受困國人的健康。馬英九呼籲兩岸各退一步，讓包機能夠成行，讓國人經妥善檢疫集體回台，是站在人權人道與防疫的立場。鄭文燦應體認到，盡快讓國人返台接受最好的照顧，是執政黨應挑起的責任，不是在野黨的責任。

蕭旭岑反問，蔡總統只會把責任都歸咎於對岸，坐視包機無限期延宕，讓自己同胞處於疾病威脅的煎熬中，政府的功能何在？擔當何在？

他說，兩岸協商模式與兩岸航線行之有年，蔡政府一再堅持只能採「橫濱模式」，但迄今無法施行，又不肯各退一步，找出合作的機會，只會噴口水酸反對黨，把民眾的權益置於何處？（編輯：蘇龍麒）1090224