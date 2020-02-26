更多編輯台推薦新聞：
美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
民眾2度違反居家檢疫 北市罰5萬並強制送檢疫所
首頁 / 政治

內政部：社宅包租代管獲好評 逾9成房東願續約

最新更新：2020/02/26 12:00

（中央社記者王承中台北26日電）內政部營建署主任秘書王東永今天表示，去年在6都試辦的第1期社會住宅包租代管，參加的房東與房客分別有98%與95%表示支持，更有91%媒合成功的房東願繼續參加，呼籲想加入的房東或房客把握機會申請。

王東永上午在出席內政部例行記者會時表示，去年在6都試辦的第1期社會住宅包租代管，經委託調查，發現參與社宅包租代管的房東有98%表示支持，89%認為可節省招租與管理成本，已媒合成功的房東更有91%願意繼續參加，主因為加入享有稅賦優惠、修繕補助及租屋糾紛排解等多項好處。

王東永指出，調查也發現，參加的房客有95%表示支持，80%認為可節省尋找房屋的時間，主因為有租金折扣、社會弱勢租金補貼及租屋糾紛排解等多項優惠及服務而加入。有效改善過去租金無法負擔、屋齡大、屋況差、缺乏電梯及停車位公設等租屋常遭遇的困難。

王東永表示，因社宅包租代管有提供租金補貼給符合條件的弱勢家庭，在媒合成功的房客中，有65%本身或同住家人具有經濟或社會弱勢身分，其中以「低收入戶或中低收入戶」居多，有效幫助弱勢的民眾解決租屋問題。

王東永指出，為持續滿足各地方民眾租屋需求，已推動社宅包租代管第2期計畫，進一步與地方政府、國家住宅及都市更新中心、地方租賃公會合作，以「縣市版」及「公會版」雙軌模式，共同推動2萬戶，參與業者達47家。

王東永表示，縣市版部分，除延續由地方政府招募業者辦理外，推動區域更擴及全台，推動1萬5000戶，截至今年1月底止，已有6都、基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、嘉義縣、及宜蘭縣等14個地方政府加入，參與業者累計20家，並陸續增加中。

王東永指出，公會版則由國家住宅及都市更新中心透過6都地方租賃公會及業者辦理，預計推動5000戶，參與業者達27家，公會版更提供房客依就學就業需求自行選擇租屋地，租金評定原則透明，公會協助處理糾紛，補助經費核撥直接，建立專款專用帳戶並與民間企業合作進行風險控管等服務。（編輯：楊凱翔）1090226

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報