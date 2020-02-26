內政部：社宅包租代管獲好評 逾9成房東願續約

（中央社記者王承中台北26日電）內政部營建署主任秘書王東永今天表示，去年在6都試辦的第1期社會住宅包租代管，參加的房東與房客分別有98%與95%表示支持，更有91%媒合成功的房東願繼續參加，呼籲想加入的房東或房客把握機會申請。

王東永上午在出席內政部例行記者會時表示，去年在6都試辦的第1期社會住宅包租代管，經委託調查，發現參與社宅包租代管的房東有98%表示支持，89%認為可節省招租與管理成本，已媒合成功的房東更有91%願意繼續參加，主因為加入享有稅賦優惠、修繕補助及租屋糾紛排解等多項好處。

王東永指出，調查也發現，參加的房客有95%表示支持，80%認為可節省尋找房屋的時間，主因為有租金折扣、社會弱勢租金補貼及租屋糾紛排解等多項優惠及服務而加入。有效改善過去租金無法負擔、屋齡大、屋況差、缺乏電梯及停車位公設等租屋常遭遇的困難。

王東永表示，因社宅包租代管有提供租金補貼給符合條件的弱勢家庭，在媒合成功的房客中，有65%本身或同住家人具有經濟或社會弱勢身分，其中以「低收入戶或中低收入戶」居多，有效幫助弱勢的民眾解決租屋問題。

王東永指出，為持續滿足各地方民眾租屋需求，已推動社宅包租代管第2期計畫，進一步與地方政府、國家住宅及都市更新中心、地方租賃公會合作，以「縣市版」及「公會版」雙軌模式，共同推動2萬戶，參與業者達47家。

王東永表示，縣市版部分，除延續由地方政府招募業者辦理外，推動區域更擴及全台，推動1萬5000戶，截至今年1月底止，已有6都、基隆市、新竹市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、嘉義縣、及宜蘭縣等14個地方政府加入，參與業者累計20家，並陸續增加中。

王東永指出，公會版則由國家住宅及都市更新中心透過6都地方租賃公會及業者辦理，預計推動5000戶，參與業者達27家，公會版更提供房客依就學就業需求自行選擇租屋地，租金評定原則透明，公會協助處理糾紛，補助經費核撥直接，建立專款專用帳戶並與民間企業合作進行風險控管等服務。（編輯：楊凱翔）1090226