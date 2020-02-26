國土計畫法修法 內政部：積極與立院溝通

（中央社記者王承中台北26日電）國土計畫法修法引爭議，內政部今天表示，將積極與立法院溝通，針對有關重大建設計畫的範疇、縣市國土計畫及國土功能分區的辦理期限，都將於討論過程中補強或於子法訂定，穩健務實地推動國土計畫。

行政院會20日通過國土計畫法修正草案，引發爭議。地球公民基金會今天與跨黨派立委舉行記者會，憂心修正條文沒有明確定義國家重大建設，恐成空白授權，要求縣市國土計畫檢討報告不能遙遙無期。

內政部下午發布新聞稿表示，將積極與立法院溝通，針對本次修正條文有關重大建設計畫的範疇、縣市國土計畫及國土功能分區的辦理期限，都將於討論過程予以補強或於相關子法訂定，以穩健務實態度推動國土計畫。

內政部指出，國土計畫應務實推動，協助地方政府面對未來發展困境，並透過規劃手段，以疏導而非防堵之方向，協助地方政府解決在地課題，引導地方有序發展，是國土計畫推動的基本態度。

內政部表示，各縣市國土計畫辦理期限仍以目前法定作業時間為目標加速辦理中，將視各縣市辦理情形，審慎評估延長期限。

內政部指出，通盤檢討須有規劃作業期間及應踐行的法定程序，以都市計畫為例，平均須6至7年方可完成，本次修法賦予彈性，是政府因應國際政經情勢及對國家長遠發展負責必要的調整，且也不樂見假重大建設之名，行炒地皮之實。

內政部表示，有關公民團體建議應明確定義「重大建設計畫」的範疇，以及包含民眾參與程序及資訊公開原則的認定程序等，待法案進入立法院討論過程將強化論述，或評估於國土計畫法施行細則等有關子法中明定。（編輯：楊凱翔）1090226