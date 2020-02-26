徐國勇：很多宮廟表達延期或取消活動

（中央社記者王承中台北26日電）內政部長徐國勇今天表示，感謝各宗教團體、宮廟對防疫的支持，很多宮廟已主動向內政部表達將延期或取消活動，很多法會也改為網路直播；一切遵從疫情中心發布的防疫措施，相信宗教團體、宮廟會主動配合。

社會各界擔心大甲媽祖遶境恐擴散武漢肺炎疫情，鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，將照常舉辦大甲媽遶境，但會縮小活動，取消起駕宴，，若中央明令禁止，他們會配合。

徐國勇下午出席台北市大龍峒保安宮庚子年掃蕩武漢肺炎瘟疫祈福消災法會後接受媒體訪問表示，瘟疫來勢洶洶，很多專家指出可能還會有高峰期，感謝很多宮廟都已經主動向內政部說明將延期或取消活動，「最少有1、200間以上」。

對於顏清標表示會配和政府政策，徐國勇也表達感謝，並呼籲現階段要趕快做好延期的備案跟準備，台灣是宗教自由的國家，歡迎各宗教團體、宮廟跟內政部溝通，也感謝宗教團體對於防疫的支持，如佛光山、慈濟等很多宗教團體的法會現在改為網路直播。

媒體詢問，若有防疫需要是否會強制大型宗教活動停辦，徐國勇表示，現在有成立中央疫情指揮中心，指揮官是衛福部長，其他部會首長都是協同指揮官，大家共同承擔責任，每天都會開會討論，一切遵從中央疫情指揮中心發布的防疫措施，相信各宗教團體、宮廟都會主動配合。

徐國勇澄清，他並未表達立場要求大型活動要延期，而是拜託即將舉辦的大型活動應立即做好延期準備。

徐國勇指出，很多大型遶境活動參與的人數眾多，且信眾來自各地，不可能一一登記，為了健康與防疫，才會拜託大型遶境活動要做好延期的準備，是否有進一步決定，內政部會持續跟宗教團體溝通磋商，相信很快會有結果。（編輯：郭萍英）1090226