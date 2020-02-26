哥倫比亞提升疫情風險 外交部維持黃色旅遊警示

（中央社記者陳韻聿台北26日電）外交部指出，哥倫比亞政府考量武漢肺炎全球迅速蔓延，且許多與哥國往來密切的國家已出現確診病例，衛生部近日提升疫情風險，台灣方面對哥倫比亞的旅遊警示則維持「黃色」，民眾宜檢討應否前往。

根據外交部領務局網站，哥倫比亞政府24日宣布調整對受武漢肺炎影響的風險評估，將疫情由低度風險提升至中度風險，並加強對來自或最近14日內曾造訪以下國家的旅客進行詢問、監測及追蹤，包括中國、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、阿聯酋及義大利。

外交部對哥倫比亞的旅遊警示則維持「黃色」，民眾宜特別注意旅遊安全並檢討應否前往。

外交部指出，哥倫比亞境內目前未出現武漢肺炎病例，但入境時若有發燒、咳嗽及流鼻水等疑似病癥者，移民及衛生單位將視情況採取監測追蹤或隔離措施。

外交部4種旅遊警示燈號如下，灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。

外交部指出，國人在哥倫比亞境內倘遇急難需協助，可撥打台灣駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：+57-315-649-2913（哥國境內可直撥：315-649-2913）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲必要協助。（編輯：林興盟）1090226