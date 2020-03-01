林萬億：不論移工是否合法 納入防疫體系優先

（中央社記者顧荃台北1日電）非法外籍看護確診武漢肺炎引發相關討論。行政院政務委員林萬億今天說，在疫情期間，不論移工是合法或非法，以納入防疫衛教體系為優先，若強調通報懲處造成防疫漏洞，反得不償失。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，有關非法外勞看護通報管理，經過與醫院的商量後，目前的重點是「陪病的安全」與「陪病的訓練」，而不在於外勞是合法或非法，若是在這時候通報處理非法外勞，會造成病人無法獲得照顧。

林萬億說，防疫優先是不變的原則，移工、外勞或看護，不論合法或非法，都在台灣工作、都有相同的風險。合法的移工有一定的管道，較容易傳遞衛教知識給他們；而所謂非法的移工，其實原本是合法進來台灣，但後來失聯，沒有組織在傳遞衛教訊息，必須設法將相關防疫資訊送到他們手上，以免造成防疫漏洞。

林萬億表示，因此在疫情期間，應優先對移工做前端衛教，不論合法非法，以納入防疫衛教體系為優先；防疫時如果過度強調非法與否，以及如何通報、懲處等問題，導致移工擔心懲處，而躲起來不願聽衛教宣傳，反而得不償失。

林萬億說，事有輕重緩急，這不是縱容非法，重點是先將移工都納入到防疫系統來，得到衛教知識；至於後續需要處理的法律程序，未來再處理，也可考量擴大適用自首方案。

林萬億指出，許多失聯移工是因為勞動條件太差、發生勞資紛爭或被欺壓等，若願自首，可提供相關協助，彈性處理管制年限，讓他們願意出來。失聯就照失聯的程序處理，但現在不要刻意去驚嚇他們，這些移工也在幫助需要照顧的台灣人，不能為了取締，讓移工躲起來，得不到相關衛教知識，也會導致對被照顧者有不利的影響。

他說，勞動部、衛福部、內政部以及各地方政府的勞動局處等相關單位配合，將衛教知識翻譯成五種不同語言，將衛教知識設法透過雇主、仲介、移工社團、教會、同鄉朋友圈等管道，傳遞給每位移工。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）說，有許多病患家屬在知情或不知情的情況下僱用了失聯移工做為看護，希望解決照顧病人的燃眉之急，這是真實發生在醫院裡某些家庭的現況。

Kolas說，行政院的立場沒有改變，強烈呼籲雇主不要僱用失聯移工，並要求勞動部、衛福部、內政部一方面加強對合法、非法移工的管理處置，一方面對全國移工加強宣導防疫的措施，請移工跟著政府一起防疫，也可保護自己。（編輯：黃國倫）1090301