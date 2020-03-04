新科立委首秀 賴品妤關注科學園區防疫

（中央社記者潘姿羽台北4日電）立法院教育及文化委員會今天邀請科技部長陳良基進行業務報告，這也是不少新科立委的委員會首秀，民進黨立委賴品妤關注科學園區防疫，科技專業的民眾黨立委高虹安則聚焦如何加速運用科技辨別假訊息。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，科技部在防疫工作中提供先導協助，也因此，今天教育及文化委員會中，立委質詢多聚焦防疫議題。

年僅27歲的賴品妤是第10屆立法院最年輕立委，今天以深色高領搭配淺色西裝，一襲俐落裝扮出席委員會，不僅早早登記發言，更提前到場閱讀資料、準備質詢。

賴品妤表示，台灣3大科學園區一年產值逾新台幣2兆元，占台灣總產值超過1成，從業人員約達28萬人；由此可見，科學園區的繁忙與人員往來程度並不亞於商業區，盼科技部能夠與衛福部建立更進一步的連結，共同加強園區防疫。

陳良基說明，科學園區已經成立應變小組，台灣高科技產業因為有SARS經驗，防疫工作非常紮實，對於人員管理、動線也都有要求，且每天回報狀況，目前回報情況良好。

有大數據專業背景的民眾黨立委高虹安質詢則從專業領域出發，點出台灣假消息滿天飛，政府可考慮運用大數據等新興科技，做到辨別假訊息；她也提到，科技部工程司雖有開發虛假訊息辨認技術計畫，但預計8月才開始做，希望科技部能夠加速，否則疫情延燒時刻，恐緩不濟急。

陳良基說明，計畫期程除了考量審議時間，也配合學校學期；高虹安建議，科技部可在8月前，先做假訊息標記、蒐集，建立平台，屆時學界啟動計畫後，便能縮短時間，直接將技術應用到數據上。（編輯：黃國倫）1090304