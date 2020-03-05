立委籲取消公共服務日活動 銓敘部：一週內決定

（中央社記者王承中台北5日電）考試院日前發函要求各機關舉辦公共服務日活動，民進黨立委周春米今天表示，因武漢肺炎疫情威脅，呼籲考試院應修正。銓敘部長周弘憲指出，隨疫情發展，需要調整就要調整，會回去討論，在一週內做決定。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長李繼玄、考選部長許舒翔、銓敘部長周弘憲及公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜列席報告業務概況並備質詢。

周春米在質詢時指出，考試院在2月中旬發函給各機關學校，要求各單位配合623公共服務日，在6月23日當週規劃舉辦符合公益服務相關的活動，銓敘部還發函給各單位，要求各單位在7月15日前將活動情形回復。

周春米表示，現階段面臨武漢肺炎疫情威脅，全台灣都繃緊神經、上緊發條，在全民防疫的期間，考試院對各機關的考核應可先暫停。公共服務日的活動，並不急於一定要在6月舉行，延後舉辦也不遲，要求考試院能做修正。

周弘憲指出，各機關舉辦活動都是很早就確定，但隨著武漢肺炎疫情發展，需要調整的部分都必須要調整，會將意見帶回去討論。而周弘憲也同意將在一週內提出討論結果。（編輯：蘇志宗）1090305