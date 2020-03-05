林宅血案調查報告 促轉會：前警總人員坦承曾監控

（中央社記者游凱翔台北5日電）促轉會今天表示，各界對林宅血案調查報告有許多疑問，包括林宅受監控是已知事實，但這份報告首度訪談前警總人員，且坦承曾監控林宅，並首度透過新檔案披露，羅列各式監控樣態。

西元1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，因此被稱為「林宅血案」，當時案發地點目前已成為教會，但事隔多年，時至今日仍無法破案。

促進轉型正義委員會2月公布林宅血案調查報告，並指出，林宅當年應受到嚴密監控，若要進入行凶應非常人所能為，應與情治系統有關，此外，凶嫌案發曾使用林宅電話撥出電話，情治機關曾握監聽錄音，但疑在案發後遭銷毀。

促轉會晚間在臉書粉絲團表示，自調查報告公布以來，促轉會收到各界評論意見，但同時也接獲許多對報告內容的疑問，例如「林宅曾受監控，這似乎是社會早已知道的事實」。

促轉會指出，過往對「林宅曾受監控」一事的判斷，多出自當年黨外人士家屬的親身經歷或零星檔案，但在官方歷次調查中，並未正視這些資訊、也未追究此問題；檔案取用上，調用過程並不順利，包含國安局在內的各機關當時均表示無監控紀錄可提供。

促轉會表示，在這次報告中，除訪談黨外人士家屬外，也訪談前警總人員，透過整理大量首次披露的新檔案，對「林宅與林家人受到監控」提出證據，具體羅列出各式監控樣態，根據監控檔案，各情治機關至少從民國66年開始就對剛當選省議員的林義雄實施監控，相關監控持續到81年仍在進行。

至於促轉會的報告與過去調查有什麼差異。促轉會說，這次報告是首次論及不排除威權統治當局涉嫌的官方報告，也是首次檢視並分析先前歷次調查作為的官方報告。

促轉會說，調查發現林宅疑似曾遭裝設竊聽器，且國安局曾留有極可能錄有凶嫌聲音的監聽錄音帶，卻在案發後不久即遭銷毀；此外，撥雲專案小組一開始就將全案定位為政治謀殺，卻無視林宅被嚴密監控的事實，逕行排除國家涉嫌的可能，反而建立黨外人士犯案的假說，進而根據這項假說辦案，導致錯失查明真相的最佳時機，因此推斷威權統治當局可能有所掩蓋、甚至涉入。

針對促轉會的調查是否只看檔案，而忽略了情治機關人員的調查。促轉會表示，這次調查首度有情治機關人員坦承案發前曾對林宅周邊進行監控。而這份報告訪談對象包括當年的證人、歷來辦案人員，甚至是從檔案中找到的情治機關人員。

促轉會指出，以前警總保安處組長為例，該名組長明確表示「林義雄被捕後，林宅周邊有警總保安處的人進行戒護」，以此線索，促轉會一度想再調查警總保安處相關人員，但案發距今已40年，無法順利尋得其他警總保安處人員以了解資訊；且曾在調查過程中意圖尋訪前國安局人員等，可惜對方年邁身心不堪負荷、未能完成訪談。（編輯：蘇志宗）1090305