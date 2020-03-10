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第二批武漢包機 蘇貞昌：溝通困難但一直協調

最新更新：2020/03/10 13:14

（中央社記者郭建伸台北10日電）第二批武漢返台包機可望今天執飛，距離首批包機已隔1個月。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢指出，第一架包機出了狀況，「經一事、長一智」，並強調，雖然溝通困難，但一直跟中國協調。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委孔文吉質詢第二批武漢包機返台，為何之前說不能飛，但今天突然說可以飛，並詢問這次跟對岸折衝協調經過，以及為何拖這麼久。

蘇貞昌備詢時說，政府不斷關心滯留武漢同胞，用盡全力希望他們早日回國，過去第一架飛回來的中國東方航空公司班機出了狀況。

蘇貞昌說，不只名單「走精（台語：失去精準之意）」，還有原本不在名單的乘客也上了飛機，甚至乘客中還有一人確診武漢肺炎，讓政府覺得實在差太遠。

蘇貞昌指出，雖然希望國人早點回來，但經一事、長一智，不能再發生這樣情況，於是一直跟中國協調溝通，希望仍是弱勢與防疫優先，但也坦言過程中溝通困難。

孔文吉也追問包機進展有所突破的關鍵，但大陸委員會主委陳明通備詢時說，溝通必須雙方有意願，強調是持續溝通，但細節不便透露，若有結果由中央流行疫情指揮中心說明。（編輯：郭無患）1090310

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