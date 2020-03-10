蘇貞昌指抗SARS不積極 馬辦：消費歷史傷痛不厚道

（中央社記者余祥、王揚宇台北10日電）行政院長蘇貞昌今天指前總統馬英九擔任台北市長時，面對SARS疫情不積極，馬英九辦公室表示，「面對新冠肺炎疫情蘇貞昌無法將心比心」，不忘搞政治鬥爭，消費歷史傷痛，實在不厚道。

民進黨立委劉世芳上午在立法院會質詢時，提到當年SARS疫情與這次武漢肺炎疫情相關議題；蘇貞昌說，2003年SARS的時候，他是台北縣長，當年中央、地方面對突如其來的SARS非常辛苦，而當時的台北市長馬英九，對於整個防疫不能配合、也不積極。

馬英九辦公室下午透過新聞稿表示，SARS是台灣的傷痛，抗煞是中央與地方共同合作，北市和平醫院封院也是中央的決策，地方全力配合。為應變防疫，馬英九在SARS期間甚至連續42天夜宿市府辦公室。

馬辦表示，蘇貞昌時任台北縣長，應該瞭解實際狀況，卻跟網路鄉民一樣跟著謠言起舞，消費歷史傷痛，實在不厚道。

馬辦指出，對於武漢包機卡關，馬英九早已建議按照兩岸定期航班模式，在嚴格的防檢疫措施下，由華航及東航共同執行包機任務，若政府早採納，滯留湖北國人早可回家。蘇貞昌對無法回家的國人沒有同理心，現在還加碼打馬，到底是什麼心態。

馬辦表示，義大利疫情急遽升溫，當地台商也呼籲政府包機撤僑，請蘇貞昌多花點心思於協助海外國人返家，少對馬英九念念不忘。（編輯：謝佳珍）1090310