防疫優先 在台日人311追思會不對外開放

（中央社記者陳韻聿台北11日電）今天是日本311大地震9週年，在台日籍人士往年固定舉辦追思會。不過，日本台灣交流協會台北事務所表示，為避免武漢肺炎疫情擴大，今年追思活動不對外開放，規模也縮小。

日本台灣交流協會台北事務所（日本駐台代表處）告訴中央社記者，今年的追思活動由代表處與台灣日本人會合辦，將於當年地震發生的日本時間下午2時46分（台北時間下午1時46分），在代表處所在大樓的「文化廳」舉行。

駐台代表處指出，為避免武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情擴大，今年的311追思活動不循往例對外開放，形式改為內部活動，規模也縮小，參加人數預計約30人。

駐台代表處說，活動流程為日本駐台代表泉裕泰致詞，接著在台北時間下午1時46分默禱，最後是獻花。台灣方面，台灣日本關係協會會長邱義仁將代表出席。駐台代表處隨後將發布活動相關影音資料。

2011年3月11日，日本東北大地震造成嚴重災害，不僅引發海嘯，更導致福島核電廠輻射外洩事故。當時許多國家向日本提供援助，其中，台灣捐款高達200億日幣（約新台幣68.4億元），為全球捐助最多的國家。

日本駐台代表處稍早在臉書專頁發布貼文感謝台灣協助和支持。貼文寫道，當時日本「收到來自台灣各位溫暖的援助，我們畢生難忘」。

貼文還說，明年將是311大地震10週年，在明年的今天，「希望讓台灣朋友看到朝氣蓬勃的我們」，因為有台灣友人，災區不會一直是「災區」。

總統蔡英文稍早也透過推特發布日文貼文指出，在今天下午2時46分（日本時間），她會與日本朋友們一起為犧牲者追思、默禱；蔡總統並標註「台日友好」。（編輯：郭無患）1090311