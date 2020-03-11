監委查氣爆善款約談罷韓領銜人 綠委疑一案兩查

（中央社記者顧荃台北11日電）監察委員約談罷韓提案法定領銜人陳冠榮，要求說明「八一石化氣爆事件民間款專戶」。民進黨立委劉世芳質疑此案已在104年結案，是「一案兩查」，監院回應上次調查沒有處理善款部分。

陳冠榮今天在臉書貼出遭監委約談通知，他說擔任氣爆自救會會長，是因為當初沒有人要扛這個工作，所有款項都透明、坦蕩。他並指出，從去年底總統大選開始，國民黨就一直在追查氣爆善款，高雄市長韓國瑜市政府查不到什麼蛛絲馬跡，只好抹黑栽贓。

監察院秘書長傅孟融上午列席立法院司法及法制委員會，並備質詢。

劉世芳質詢時表示，高雄氣爆案是103年發生，監察院104年調查結案，105年糾正高雄市政府跟經濟部，而且現在調查的5名監委都是前總統馬英九提名，還跟上次有4名重複，她質疑是否可以「一案兩查」。

監察院監察調查處處長鄭旭浩答詢表示，第一次調查沒有處理善款的部分，這次邀請民間團體是針對善款說明。

劉世芳說，現在是109年，自救會的陳冠榮剛好是罷免韓國瑜的代表，剛送連署書，就被監察院約談，為什麼在這種敏感時刻調查，是否「圍魏救韓」。傅孟融說，監委職權行使，行政人員不能表達意見。

至於監委是否有權約談調查民間人士，鄭旭浩說，監察法第26條規定，可以邀約公司團體調查資料，依法不得拒絕；若民間人士拒絕調查，傅孟融表示，法律並未規定罰則。（編輯：林興盟）1090311