民眾黨：不調查蔡宜芳私領域 但若違黨章將裁處

（中央社記者郭建伸台北12日電）民眾黨發言人林珍羽表示，民眾黨不會調查私領域，王浩宇po出截圖也有蔡宜芳，但目前沒有違規事證，未來將召開中評會並請蔡宜芳說明；若違反黨章，黨中央也會有進一步裁決。

台北市文化基金會副執行長張益贍被爆和民眾黨團助理蔡宜芳婚外情，2020大選後退出綠黨的桃園市議員王浩宇昨天在臉書爆料，指張益贍曾被指派和綠黨談合作，並貼出LINE截圖以及照片做為佐證。

消息傳出後，台灣民眾黨在昨天下午發出聲明，開除張益贍黨籍。民眾黨發言人林珍羽上午偕黨文宣部主任柯昱安一起舉行記者會，回應媒體提問。

林珍羽說，張益贍有違規事實，且違反黨章明定的正直誠信，黨的中央評議委員會昨天下午已經裁決開除黨籍。

林珍羽指出，王浩宇發布的截圖裡有蔡宜芳，但蔡宜芳目前沒有違規事實，中評會將視後續事證裁決；蔡宜芳的黨團工作目前請假，但她沒有黨職，所以也沒有裁處空間。

媒體詢問，民眾黨事前是否知情張益贍跟王浩宇接觸，林珍羽說，民眾黨絕對不會透過個人角色，跟其他政黨協商合作，民眾黨也沒有授權張益贍跟王浩宇溝通協商。

民眾黨文宣部主任柯昱安表示，黨目前先給蔡宜芳空間，平復心情後就會啟動調查程序，程序完備後才有處分。

媒體也追問，民眾黨發布稱5位立委不接受時事採訪，主席柯文哲是否下封口令，林珍羽指出，民眾黨希望立委回歸立法專業，至於時事則由黨務系統與黨中央發言，盼外界別模糊焦點；民眾黨立委蔡壁如昨天雖然有回應時事，但此事已進入中評會調查程序，所以才改由發言人回覆。（編輯：林淑媛）1090312