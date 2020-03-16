台灣旅遊團受困摩洛哥祕魯 外交部協助撤離

（中央社記者游凱翔台北16日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣旅遊團受困北非摩洛哥、南美祕魯。外交部今天表示，摩洛哥有5個台灣旅行團未離境；秘魯則有40名國人，外交部已透過可行方案尋求各種解決方式。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，簡稱武漢肺炎）疫情從中國快速蔓延至全球，許多國家陸續管制交通，台灣旅遊團受困北非摩洛哥、南美祕魯。

外交部發言人歐江安晚間表示，摩洛哥政府為因應疫情，14日宣布暫停與歐洲及中東共25國之間航線，並於15日再度升高管制，全面暫停國際航線運輸，導致摩國境內觀光的8個台灣旅行團、約132名國人原訂返台機位遭到取消。

歐江安指出，外交部得知消息後，已立即指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處、駐杜拜辦事處與旅行社領隊取得聯繫，確定國人均平安；同時積極協助向航空公司進行交涉。

歐江安表示，目前原滯留摩洛哥的3個旅行團已順利改訂其他返國航班；尚未離境的5個旅行團，外交部已主動聯繫所屬各旅行社，說明摩國中斷對外交通的最新規定，並指示駐處持續接洽相關單位及航空公司，了解各種可行方案，積極協助國人返台事宜。

另外，歐江安指出，秘魯政府為因應疫情，15日晚間宣布，自16日零時起全國進入緊急狀態15天，並公告所有公私機構員工暫停工作，人民須強制在家，同時關閉邊境，暫停陸地、海上（河運）及空中國際旅客運輸，導致秘魯境內觀光的2個台灣旅行團，一團在首都利馬26人、一團在南部外省景點庫斯科14人，共40名國人行程受阻。

歐江安表示，外交部稍早已接獲旅遊業者通報，即洽繫駐秘魯代表處與上述兩個旅行團取得聯繫，目前兩個旅行團國人均平安、已安置在旅館休息，駐處同樣設法尋求各種解決方案，以協助赴秘魯旅遊的國人能順利早日返國。（編輯：林孟汝）1090316