在台德商6成受疫情衝擊 近9成滿意台灣政府防疫

（中央社記者葉素萍台北17日電）德國經濟辦事處今天公布調查指出，在78家德商裡，有超過87%的德商滿意台灣政府抗疫成果；有62.8%在台德商的商業活動受武漢肺炎疫情衝擊；59%預期今年上半年的營收減少。

德國經濟辦事處3月初針對在台德商調查武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情對商業影響，德國經濟辦事處首席代表暨處長林百科（Axel Limberg）今天主持記者會公布調查結果。

調查顯示，武漢肺炎疫情爆發對商業的影響，28.2%表示重度影響、34.6%表示中度影響、20.5%輕度影響、2.6%毫無影響、14.1%認為言之過早。整體而言，62.8%認為受到中度至重度影響。

調查指出，在台德商受武漢肺炎疫情影響包括，67.7%是客戶對產品及服務需求下降，63.1%是公司活動或展覽活動取消，43.1%是員工居家隔離或出入境受到限制，30.8%是供應鏈短缺，26.2%是增加行政作業流程。

對於2020年上半年營收影響，林百科說，有17.9%的德商預期營收減少超過30%，32.1%德商預期營收減少10%至30%，9%的德商預期營收減少少於10%，2.6%的德商預期增加營收，毫無影響的則有6.3%、認為言之過早者為32.1%；整體而言有59%預期營收減少。

對於台灣政府在防疫方面的滿意度，55.1%認為非常滿意，32.1%滿意，12.8%無意見，沒有廠商表達不滿意；也就是，超過87%非常滿意及滿意台灣政府防疫表現。

調查也問到德商建議台灣政府增強哪方面措施，60.3%認為健康防護器材（如口罩），52.6%認為經濟上支持（減稅政策、薪資補助等），37.2%認為公司行號應採取更嚴格健康防護措施，33.3%認為更多以英文撰寫的疫情相關新聞。此外，沒有德商計畫資遣員工。

德商倍福自動化有限公司總經理王綏雋會後受訪提到，從去年美中貿易戰開始，再加上疫情影響，更多台灣企業覺得需要做自動生產，也因此，他們公司在台灣的業績今年第一季和第二季都往上成長，如果疫情到6月能緩和的話，比起去年業績成長超過30%應該沒問題。

TUV SUD集團北亞區行銷副總裁呂岳憲說，危機就是轉機，還有德國人告訴他，在台灣生活的德國人覺得比在德國生活的德國人安全。

這份調查是德國經濟辦事處自3月3日至3月6日針對250家在台德商執行的調查，共有78間德商回覆調查，回覆率為31.2%。（編輯：黃國倫）1090317