滯利馬旅客自費包機 摩洛哥旅客陸續回台

（中央社記者陳韻聿台北19日電）武漢肺炎全球蔓延，多國實施邊境管制。外交部今天說，昨天已安排70多名滯留摩洛哥的旅客經不同路線回台，預計今天還有40多人；此外，滯留祕魯首都利馬的近百人將自費包機經邁阿密回台。

外交部發言人歐江安今天上午表示，在駐法國代表處和外交部積極協調下，昨天已有70多名（含5個旅行團）滯留摩洛哥的國人離境，將經不同路線轉機回台，預計今天也有40多人經不同管道離開摩洛哥，滯留當地的台籍旅客近日將陸續返台。

歐江安強調，自獲知國人滯留摩洛哥後，駐法國代表處、駐杜拜辦事處和外交部即持續接洽相關單位及民航業者，研議台灣旅客返台航線的各種可行方案，也透過法國國會友人向摩洛哥表達對國人滯留情形的關切，在接獲摩洛哥政府開放部分航班疏運外籍旅客的消息後，外交部即立刻連繫相關航空公司協助訂位。

至於滯留祕魯的國人，歐江安說，據駐祕魯代表處掌握，滯留當地台籍旅客近百人位於利馬，將由旅行社或旅客自費包機，自利馬起飛經邁阿密回台；另外約數十人位於南部外省景點庫斯科，駐處正派員將他們載往利馬，再協助安排機位返台。（編輯：張良知）1090319