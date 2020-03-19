為防疫者投保千萬保險 綠委建議招標提高保額

（中央社記者王承中台北19日電）行政院人事行政總處人事長施能傑今天表示，已同意各機關為防疫者辦理新台幣1000萬元以內的額外保險。民進黨立委鄭運鵬建議，透過公開招標，看能否讓保額更為提高，對防疫人員更有保障。

武漢肺炎疫情（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球延燒，台灣確診病例達百。立法院司法及法制委員會今天邀請施能傑進行業務報告並備質詢。

施能傑在列席報告時針對防疫因應作為表示，已同意防疫期間從事需直接與感染者、疑似感染者或屍體接觸等相關防疫工作者，得由服務機關學校或主管機關為其辦理1000萬元以內的額外保險，並由各機關就保險內容行規劃辦理。

他說，人事行政總處已函知各機關，對於實際辦理防治工作人員，防疫期間得敷實支給專案加班費，不受各機關加班費支給要點有關時數及人員規定的限制。

有關額外保險的部分，民進黨立委鄭運鵬質詢表示，一年期1000萬元意外死亡險保費約2萬元，他建議反過來思考，改用1萬5000元、2萬元、3萬元等保費去公開招標，看看能否讓保額更高，搞不好可以到1500萬元、2000萬元，對防疫人員更有保障。

對此，施能傑說，會進行研究。（編輯：郭萍英）1090319