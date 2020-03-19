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首頁 / 政治

中國批以疫謀獨 總統：政治狹隘思考無益疫情

最新更新：2020/03/19 15:10

（中央社記者葉素萍、溫貴香、余祥台北19日電）中國國台辦日前指台灣「以疫謀獨」；總統蔡英文今天說，所謂「以疫謀獨」的說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

立法院院會2月時宣讀通過朝野黨團共同聲明，強烈表達支持政府持續爭取參與世界衛生組織，當時，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，所謂「聲明」別有用心，「以疫謀獨」不可能得逞。

蔡總統下午偕同副總統陳建仁在總統府發表敞廳談話，她說，當前，武漢肺炎肆虐全球，造成健康和經濟的危害。台灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，台灣才能夠渡過這個難關。

除了台美共同防疫之外，蔡總統提到，許多國家都表達和台灣防疫合作的意願。她已經請陳副總統主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。這是台灣的國際責任，只有充分的國際合作，才能確保全世界能贏得這場戰役。有些人說，所謂「以疫謀獨」的說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

蔡總統也提到，這次因為世界衛生組織（WHO）領導全球防疫角色不能充分發揮，造成國際疫情的蔓延。國際社會都深自警惕，也更加理解合作的必要性。她呼籲各國必須要加快合作的腳步，而台灣願意貢獻自己的防疫能量，一起照顧所有人類的健康。Taiwan can help，是台灣正在實踐的目標。

她說，全世界都看到，在這次疫情中，台灣人民展現了最強韌的力量。過去面對危機的經驗都是現在迎接挑戰的能量。所以儘管很艱鉅，但經過這次的考驗，台灣一定會更強壯。「我們的國家，值得我們更有自信。我們會全力以赴，控制疫情，保護國民。」（編輯：謝佳珍）1090319

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