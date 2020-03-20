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赴越南恐遭集中隔離 外交部籲審慎評估前往

最新更新：2020/03/20 18:58

（中央社記者陳韻聿台北20日電）外交部今天說，越南武漢肺炎疫情急升，當地檢疫隔離措施日益嚴格，外籍人士入境可能隨時被要求集中或居家隔離，民眾赴越南前應審慎評估是否必要。

媒體報導，18日及19日來自日本、印尼、新加坡、泰國、英國、台灣的部分班機，經越南政府要求，改降落鄰近河內市的廣寧省雲屯機場，以及鄰近胡志明市的芹苴機場，機上旅客由越南軍方安排集中隔離14天。

外交部發言人歐江安表示，經駐越南代表處與駐胡志明市辦事處向越南政府查證，近期因各國紛紛關閉邊境以防疫，越南也有大量旅外公民返國，已造成河內的內排機場及胡志明新山一機場的檢疫能量超載。由於情況緊急，越南政府臨時更改前述國際班機抵越後的降落機場。越南相關單位表示，事先公告周知實有困難。

歐江安指出，據外交部及駐處掌握，越南政府目前安排入境旅客集中隔離的場所包括官方隔離所（軍事、醫療或學校校舍等，以4人一間為原則，不收費，但需支付約新台幣140元的三餐費用），以及需旅客自費的檢疫旅館（收費，各地費用不同）。由於隔離所大多臨時設置，設備無法如旅館舒適。

歐江安說，越南方面表示，基於防疫需求，將謹慎管理集中隔離所的安全與秩序，落實各項防疫措施，越方籲請被隔離者配合。

媒體報導，越捷航空VJ843號19日台北飛胡志明市班機臨時改降芹萓機場後，全機旅客遭集中隔離14日，並遭收取300美元。歐江安說，駐處洽詢相關單位後獲告知，300美元是鄰近胡志明市的檢疫旅館費用，而非隔離所費用。

歐江安表示，外交部已請駐處與相關航空公司保持密切聯繫，以掌握班機異動情形，並隨時提供受影響民眾必要協助。至於未來抵越班機是否會臨時改降其他機場，仍需視越南政府決定，駐處將密切留意。

外交部鄭重呼籲，有鑑於越南的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情急遽升高，當局檢疫及隔離措施益趨嚴格，外籍人士入境後可能隨時被要求集中或居家隔離，民眾赴越前應審慎評估是否絕對必要；抵越後，應遵守當地各項防疫規定。

民眾在越南若遇緊急情況，可撥打駐越南代表處（順化以北）緊急聯絡電話：+84-913-219-986（越南境內直撥0913-219-986），或駐胡志明市辦事處（峴港以南）緊急聯絡電話：+84-903-927-019（越南境內直撥0903-927-019），或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲協助。（編輯：蘇志宗）1090320

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