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立院法制局建議 振興抵用券執行時程宜提前

最新更新：2020/03/21 17:30

（中央社記者范正祥台北21日電）武漢肺炎疫情衝擊經濟，立法院法制局最新提出「發放振興抵用券之研析」，建議振興抵用券執行時程宜提前，以利及時收效。

根據立法院法制局20日提出的研析報告指出，目前預計於疫情緩和後執行發放振興抵用券，時效上或有緩不濟急的可能，建議在取得國會朝野共識的情況前，應先規劃後台作業，妥善配套前置措施，設法克服困難，即早提供援助，不必等待疫情緩和後執行，以劍及履及消除影響國內消費因素，避免企業陷入困頓或倒閉，儘早挹補經濟動能。

報告也建議，可以考慮擴大振興抵用券的預算規模並適度調整使用方法及適用範圍，以期提升成效。

研析報告指出，疫情嚴重，受衝擊的產業非常廣泛，雖然行政院有其他方案協助個別產業，但是社會大眾幾乎是不分產業的減少消費，既然要提振經濟似無需針對特定產業，而宜儘可能放寬限制，以利民眾消費，以便創造更大消費動能。

立法院法制局研析報告指出，立法院2月25日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，所需經費上限新台幣600億元以特別預算方式編列，特別預算實施期程自109年1月15日至110年6月30日止，600億元之中，195億6798萬元投入防治疫情，404億3202萬元用於紓困振興，而紓困振興經費包括發放振興抵用券23億元。（編輯：謝佳珍）1090321

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