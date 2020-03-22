更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂
生活

武漢肺炎不能自費採檢有原因 條件一次看懂

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...
一週大事

一週大事／全球武漢肺炎近25萬確診破萬死、台美發防疫聯合聲明...

戴資穎全英賽寫紀錄 世界羽聯影片致敬「戴女王」
運動

戴資穎全英賽寫紀錄 世界羽聯影片致敬「戴女王」

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情
產經

專題／口罩國家隊提前交機 成員不喊累設群組搏感情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

防疫優先 考試院發函暫停公共服務日活動

最新更新：2020/03/22 10:47

（中央社記者王承中台北22日電）武漢肺炎疫情延燒，考試院決議，基於防疫優先，以健康為第一原則，暫停今年度公共服務日相關活動，並發函通知各機關學校。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，但考試院在2月中旬發函給各機關學校，要求各單位配合623公共服務日規劃舉辦活動，銓敘部還發函給各單位，要求各單位在7月15日前將活動情形回復，引發議論。

民進黨立委周春米日前在立法院質詢指出，現階段面臨武漢肺炎疫情威脅，全台灣都繃緊神經、上緊發條，在全民防疫的期間，考試院對各機關的考核應可先暫停。公共服務日的活動，延後舉辦也不遲；列席的銓敘部長周弘憲當時表示，會將意見帶回去討論。

考試院最後決議暫停今年度公共服務日相關活動，並發公文函請中央及地方各主管機關通知所屬的各單位。

考試院表示，考量武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，中央及地方機關刻正全力配合指揮中心發布的訊息，採取必要的防治措施。

考試院指出，為減輕公務人員防疫負擔，並避免人員聚集參與相關活動，恐有感染擴散之虞，基於防疫優先，健康第一的原則，暫停辦理今年公共服務日相關活動。

為響應聯合國623公共服務日，行政院及考試院自2012年訂定6月23日為台灣的公共服務日，要求各機關學校在當週規劃舉辦符合公益服務相關的活動。（編輯：林興盟）1090322

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報