防疫優先 考試院發函暫停公共服務日活動

（中央社記者王承中台北22日電）武漢肺炎疫情延燒，考試院決議，基於防疫優先，以健康為第一原則，暫停今年度公共服務日相關活動，並發函通知各機關學校。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，但考試院在2月中旬發函給各機關學校，要求各單位配合623公共服務日規劃舉辦活動，銓敘部還發函給各單位，要求各單位在7月15日前將活動情形回復，引發議論。

民進黨立委周春米日前在立法院質詢指出，現階段面臨武漢肺炎疫情威脅，全台灣都繃緊神經、上緊發條，在全民防疫的期間，考試院對各機關的考核應可先暫停。公共服務日的活動，延後舉辦也不遲；列席的銓敘部長周弘憲當時表示，會將意見帶回去討論。

考試院最後決議暫停今年度公共服務日相關活動，並發公文函請中央及地方各主管機關通知所屬的各單位。

考試院表示，考量武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，中央及地方機關刻正全力配合指揮中心發布的訊息，採取必要的防治措施。

考試院指出，為減輕公務人員防疫負擔，並避免人員聚集參與相關活動，恐有感染擴散之虞，基於防疫優先，健康第一的原則，暫停辦理今年公共服務日相關活動。

為響應聯合國623公共服務日，行政院及考試院自2012年訂定6月23日為台灣的公共服務日，要求各機關學校在當週規劃舉辦符合公益服務相關的活動。（編輯：林興盟）1090322