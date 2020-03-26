推動原住民族語教育 高金素梅籲整合政策資源

（中央社記者范正祥台北26日電）立法院教育及文化委員會召委、無黨籍立委高金素梅今天表示，推動原住民族語教育「不能好像都各做各的」，她要求負責事務的相關部會在一個月內架構方向、整合政策資源，向委員會說明。

原住民族語言發展法民國106年施行、國家語言發展法108年施行、原住民族教育法108年修正，3法分屬原住民族委員會、文化部及教育部主管，皆涉原住民族教育及發展等事務。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、文化部專題報告「原住民族語教育推動及政策檢討」，並備質詢。

教育部次長林騰蛟表示，因應原住民族教育法等相關規定，培育原住民族語言教師，強化原住民族語文及民族教育師資專業知能及族語能力。

文化部在報告中指出，目前國內本土族群語言大多面臨傳承危機，尤以原住民族語更為嚴峻，文化部積極配合及推動保障原住民族語言傳承、復振與發展。

原民會今天也向教育及文化委員會提出報告說明，原民會已於108年12月9日至10日及109年2月22日至23日，分別召開族語發展會議，並邀文化部和教育部共同與會，除檢討各項族語發展計畫執行概況，並針對各地方政府應辦理族語業務、族語推廣教學工作等進行研商。

排定今天議程的高金素梅表示，推動原住民族語教育「不能好像都各做各的」，從中央各部會到地方，怎麼推動原住民族語教育，希望有所檢討，妥善規劃。

她要求相關部會在一個月內架構方向、整合政策資源，向教育及文化委員會說明。（編輯：郭萍英）1090326