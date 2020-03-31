傳請辭台水董座是綠派系角力 魏明谷：以訛傳訛

（中央社記者趙麗妍台中31日電）台水董座魏明谷今天卸任，針對下階段是否再戰彰化縣長，以及外傳閃辭台水董座是因民進黨內派系角力，魏明谷說，要先陪家人，階段性任務已完成，外界傳言都是誤會，以訛傳訛。

台灣自來水公司今天舉辦新、卸任董事長交接，針對魏明谷閃辭董事長是否與黨內派系角力有關，他表示，行政院長蘇貞昌愛護他、關心他，年輕人還是要有年輕人的想法，希望他可以回歸地方跟民眾在一起，階段性使命已經完成。

魏明谷進一步指出，外界的傳言都是誤會，以訛傳訛，是他個人的家庭因素，希望民進黨不要被外界認為是酬庸，自己是政治任命，做決策的能夠把大方向、格局抓好，公司經營就能蒸蒸日上。

至於未來是否再戰彰化縣長，魏明谷則說，自己父親年紀大了，身體有狀況，太太也長年陪他從事政治工作，接下來的時間想陪陪家人。

新任董事長由原台水總經理胡南澤陞任，胡南澤也提出上任後要推動的方案，包括降低漏水率、老舊淨水廠進行現代化改善、備援系統的改建、自來水普及率的提升等。

魏明谷最後也強調，雖在台水僅有短短1年，但獲益良多，他永遠以台水人為榮。（編輯：洪學廣）1090331