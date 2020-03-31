美國務院諾遵台北法 外交部：續深化與美合作

（中央社記者陳韻聿台北31日電）美國國務卿蓬佩奧昨天表示，將遵循26日經總統川普簽署生效的台北法，並盡全力協助台灣在世界衛生大會扮演適當角色。外交部今天表示感謝、將持續深化台美全球合作夥伴關係。

「台北法」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），是繼2018年3月生效的「台灣旅行法」後，美國再一個以「台灣」為名的國內法。

「台北法」除了支持台美進一步強化雙邊經貿關係、支持台灣參與國際組織，也指出行政部門應建立外交「賞罰制度」，在適當情況、並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動傷害台灣安全或繁榮的國家，應考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間30日在記者電話簡報會時表示，國務院將遵循「台北法」並全力協助台灣在世界衛生大會（WHA）扮演適當角色。世界衛生大會是世界衛生組織（WHO）的最高決策機構。

值此全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大之際，外交部說，美國行政部門與國會持續不斷以具體行動強烈支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

外交部由衷感謝蓬佩奧公開鼎力支持台灣的國際參與、展現美國政府一貫挺台立場。外交部將持續與美國及理念相近國家攜手合作，並肩推動台美共享價值與共同目標、持續深化台美全球合作夥伴關係。（編輯：林孟汝）1090331