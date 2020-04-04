滯印度斐濟25國人返台 外交部：感謝日印協助

（中央社記者游凱翔台北4日電）外交部今天表示，共協助25名滯留印度、斐濟國人返台。繼第一批12名旅印國人1日搭乘日航離開印度後，第二批、第三批共5名國人也先後在昨天、今天抵台；滯留斐濟8名國人也已回國。

外交部發言人歐江安下午表示，繼第一批12名旅居印度的國人，於1日搭乘日本航空班機離開印度後，第二批4名、第三批1名國人，也先後於2日、3日在印度當地時間晚上7時30分，經台灣駐印度代表處派員協助下，自印度德里搭乘日本航空JL030號班機抵達東京，並先後在昨天、今天經東京轉機返抵台灣。

歐江安指出，台灣駐日本代表處也派員前往機場協助國人，過程順利。未來若有旅印國人需要離開印度，台灣駐印度代表處會持續協調印度外交部等單位，提供國人自印度各地前往新德里機場的通行證明，並在機場提供協助。

另外，歐江安也說，因斐濟航空臨時宣布停飛多數對外航線，原有8名國人滯留斐濟，已經由相關駐館安排飛離當地，並經東京轉機返國。

歐江安說明，日本因防疫需要，自3日起調整外國人入境管制措施，因此斐濟航空無法確認國人能否登機，經台灣駐斐濟代表處、駐日本代表處兩館積極聯繫協調，陸續洽獲日本外務省、日本駐斐濟大使館以及成田機場等相關單位協助，這8名國人順利搭乘昨天特別加開的斐濟航空班機離境，今天赴日本後轉機返台。

歐江安強調，外交部再度由衷感謝日本及印度有關單位提供我方及時協助與各項支援。台灣政府將持續關注當地國動態及台灣人的需要，隨時提供必要協助。（編輯：郭無患）1090404