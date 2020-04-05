新科藍委談心得 吳斯懷：在用詞上會更精準

（中央社記者劉冠廷台北5日電）立法院新會期已進行2個月，從提名起就充滿爭議，受到各界關注的國民黨立委吳斯懷坦言，2個月來壓力真的很大，家人也承受許多壓力，他未來會做調整，在用字用詞上更精準。

國民黨在第10屆的立委中，出現許多新面孔，包括曾擔任過立委助理的謝衣鳯、曾是桃園市資深議員的萬美玲、以及從被國民黨提名為不分區立委後，就飽受黨內外質疑的吳斯懷，都是首次進入國會殿堂的新科立委。

承受眾多質疑的吳斯懷，談起上任2個月的感想，他接受中央社記者訪問時表示，成為立委，並不在他的人生規劃中，是過去3年，因年改他引領著退休軍公教在街頭抗爭，他是為了軍公教不得不堅持到現在。

吳斯懷表示，承受不少壓力，因此更認真的去了解他所屬的衛環委員會的議題，想要認真監督政府；他也談到，他近日因為書面質詢稿出現許多爭議，但他強調，他的質詢稿沒問題，是用詞用語遭到見縫插針，而他也漸漸了解媒體的風向、民眾的喜好，因此接下來他會調整，儘量的謹慎，在用詞用語上更加精準。

吳斯懷指出，家人承受了許多壓力與網路霸凌，也曾一度勸他不要當立委了，但他跟家人說，今天不是他要當立委，而是背負著退休軍公教的期待，雖然家人的痛苦是他最不忍心的地方，但他仍會堅持下去，因為他相信，日久見人心。

曾擔任5屆議員的萬美玲，也是這次立法院的新人，談起立法院與地方議會最大的不同，她表示，比較難適應的是在地方的時間變少，機動性變小，因為立法院的事情較多，所以許多時間被綁在立法院，擔心地方上的經營會因此而疏忽。

雖然已是資深民意代表，但萬美玲說，來到立法院仍需要繼續學習，因為立法院深度更深、廣度更廣，影響性更大，她舉例，地方上較重視資源爭取、個案協助，但在中央光一個法案的施行，影響層面就屬於全國性的，因此她必續更花心思在了解與準備。

萬美玲表示，來到立法院後，功課要做得非常充足，她現在就會去看過去立委質詢的影片或書面資料，並與有經驗的助理討論，她不想在質詢時發生插曲甚至出糗，所以她會盡可能讓自己的質詢內容做到紮實，避免去鬧出笑話，畢竟新科立委只要一鬧出笑話，這標籤就會一直貼在身上。

謝衣鳯則是在擔任立委前，過去曾在母親、前立委鄭汝芬辦公室擔任助理，因此對立法院並不陌生，但從助理變成立委，她表示，沒想到是更忙，時間變得非常片段，可能一下要到委員會質詢，一下又要趕回選區關心民眾，要一直變化角色，同時，擔任立委後，由於各式的行程，在時間管控上，也變得非常重要。

謝衣鳯說，雖然過去擔任助理所累積的經驗，對現在幫助不小，但不能讓自己只停留在過去的經驗，因為選民現在所看的東西會有所轉變，關心的事物與議題也在改變，所以需要花心思去了解，中間選民希望民意代表做的事是什麼，因此在問政上更需要有邏輯理論的基礎，去說服選民。

謝衣鳯表示，她在這一年會多花時間在立法院，了解各部會的業務，以及去發現政府在跨部會溝通協調上的問題，並監督及協助政府，讓政策能夠步上軌道，這對所有的人民都是好事。（編輯：蘇志宗）1090405