李進勇：不管有無症狀 希望民眾投票都戴口罩

（中央社記者葉素萍台北6日電）多場地方公職人員補選將於近期展開，而目前正值武漢肺炎疫情期間，中選會主委李進勇今天在立法院指出，不管有無症狀，希望民眾進入投票所投票時都戴上口罩。

民進黨立委沈發惠於內政委員會質詢表示，地方大選後第二年是補選高峰，依往例估算，今年可能有近100場補選，補選投票時的圈選筆恐怕成為最大傳染媒介，此外，中選會目前僅要求孕婦、慢性病、發燒者戴口罩顯然不夠。

中央選舉委員會主任委員李進勇今天赴立法院內政委員會專題報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情之防疫措施與規劃」。

朝野立委關切中選會的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）防疫作為，民進黨立委沈發惠提到，包括鄉長、村里長補選，光是4月就有10場，另外，依據以往經驗，大選年過後的2年是補選的高峰期，因為訴訟、司法程序而來的補選，以民國103年大選後，104年有89場補選，105年有131場，去年總計84場補選，他預估今年補選應該會超過100場。

沈發惠表示，日前他看到一場里長選舉，1個投票所內擠了500人，此外，目前搭捷運都要戴口罩，但中選會目前只有要求孕婦、慢性病以及發燒者等投票時要戴口罩，再者，投票時大家使用同一支圈選筆，幾百人摸過，恐怕變成最大的傳染媒介，應該多準備幾支，蓋完就消毒。

沈發惠並指出，發燒的人可以投票，但選務人員誰來顧這條動線，應該要保護選務工作人員的健康。

民進黨立委黃世杰、羅美玲、張宏陸、國民黨立委葉毓蘭也都對補選防疫提出建議。

李進勇答詢指出，不管有無症狀，希望大家投票時都戴口罩，最新的建議已經告訴地方選委會，正式公文要下去了；不過，李進勇也說，希望所有來投票的人要配戴口罩，「但這也是建議性質」。

對於立委要求加強補選時的防疫，李進勇說，明天中選會與中央流行疫情指揮中心有協調會議，會把相關要求提出，看防疫措施如何調整。

對於居家隔離檢疫者無法行使投票權的情況，李進勇答詢黃世杰時指出，韓國4月要國會大選，如何保障居家檢疫隔離者的投票權，韓國也在傷腦筋；居家檢疫隔離者因為無法外出，所以不能投票，如果台灣防疫管制措施有調整，允許特定目的可以出外，那麼選務部門會跟著調整，但畢竟國民健康最重要。

李進勇說，中選會與中央流行疫情指揮中心已有過第一次討論，明天進行第二次討論，必須符合國家防疫政策，兼顧選務上配合的可能，同時顧及廣大選民健康權。

至於異地辦公規劃，李進勇說，第一時間就完成規劃跟部署，分區辦公或是異地辦公，人員分組都已完成規劃。分區辦公選擇新北市的選委會，那裏非常空曠，副主委帶另一組，必要時進行分區辦公。（編輯：郭無患）1090406