追思鄭南榕 徐國勇：避免假訊息破壞言論自由

（中央社記者葉素萍台北7日電）內政部長徐國勇今天出席言論自由日開幕活動時表示，除了紀念鄭南榕，還要避免假訊息破壞民主。二二八紀念基金會董事長薛化元則說，「被迫表態」沒有不講話的自由，是嚴重的新問題。

今天是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕自焚逝世31週年，民進黨主席卓榮泰今天透過臉書貼文指出，時值全球人類跨越藩籬，謀求通力合作與病毒奮戰的此時，面臨的不只是防疫抗毒的戰役，更是文明進步的社會制度能否團結朝向正向發展的時代考驗。

卓榮泰說，歷史殷鑑不遠，台灣的言論自由得來不易，是諸多前人用生命鮮血換來的成果，過程之中，還需時時防備那些以言論的不自由試圖摧毀言論自由的民主逆流。「今天，請讓我們緬懷Nylon鄭南榕，也珍視、守護他一絲不苟、堅定捍衛的言論自由。」

二二八國家紀念館舉辦言論自由日系列活動，今年言論自由日主題為「自由之前、民主之後」；除每週末安排影展及講座外，4月7日至4月26日有「那些年我們不能做的事」文物展，展示那個時代不能唱的歌、不能讀的書、查禁的公文。

徐國勇、薛化元、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭、鄭南榕基金會執行長凃之堯等人今天出席二二八紀念基金會的言論自由日開幕活動；徐國勇參觀完文物展後簽名並寫下「自由之前 民主之後」，葉菊蘭則寫下「新聞無畏 消息無偏」。

今天是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕自焚逝世31週年，徐國勇說，有人假借民主毀民主，現在假訊息非常多，除了紀念鄭南榕，也要了解假訊息對民主的破壞；如何避免假訊息破壞言論自由與民主，是當前重要的課題。

徐國勇說，最近的武漢肺炎，多少假訊息在國際流傳，面對中國大外宣，國人如何分辨，經過民主洗禮，大家愈來愈敏銳；台灣遭受境外勢力威脅，與假訊息的干擾滲透，更應珍惜台灣言論自由，台灣自由民主得來不易。

薛化元則認為，除了假訊息，在充分自由化、民主化後，台灣的言論自由受到什麼樣的挑戰，是很重要的議題。

薛化元說，看新聞，動不動就有人「自動要表態」，可能基於某些個人的發展、基於某些利益或基於親朋好友的利害關係必須要表態，這種被迫表態、沒有不講話的自由，是台灣言論自由發展到今天，一個嚴重的新問題。

薛化元認為，面對外在的威脅，必須仰賴台灣全體同胞，深化得來不易的自由民主價值，轉換為對抗外在威脅的正能量，台灣的言論自由才能夠繼續深化發展。

凃之堯則提到，武漢肺炎疫情帶給世界巨大的改變，中國政府用各種手段進行大外宣，散播各種假消息、假新聞，箝制人民知的權利，這同時也是一個警示，過去台灣走過民主漫漫長夜，受到來自中國的威脅利誘；不過，從政府到人民，台灣對國際展現團結抗疫的決心，展現Taiwan Can Help（台灣可以幫忙），也展現國家認同的高度。（編輯：楊凱翔）1090407