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武漢是疫情發源地 陳時中坦言管制較嚴格
首頁 / 政治

防疫期間共機持續擾台 民進黨籲國際嚴正譴責

最新更新：2020/04/08 15:53

（中央社記者葉素萍台北8日電）民進黨主席卓榮泰今天說，全球投入武漢肺炎防疫，中國政府持續對台進行文攻武嚇的統戰，以常態化、漸進式的軍機及軍艦航行台灣周邊，意圖改變現狀，對亞太區域和平穩定造成威脅，呼籲國際社會正視並予以嚴正譴責。

民主進步黨中常會今天邀請中央研究院歐美研究所研究員林正義專案報告「共機又來了：灰色地帶衝突案例」。與會人士轉述林正義的報告指出，中共戰機、軍艦擾台，壓縮台灣的空域、海域，這是一種心理戰。

民進黨發言人劉康彥會後轉述卓榮泰談話指出，台灣位居關鍵戰略地位，除了持續提升國防能力，料敵機先、想定對策、做好準備，也應加強與所有擁有共同核心價值的國家合作，結合國際社會的力量，確保印太區域的民主及自由開放。

卓榮泰說，感謝國軍捍衛國家、寸土不讓的決心，在「不挑釁、不怯敵」的原則下，全程監控掌握，維護國家主權，以及國人生命財產的安全，也籲請國人要安心，政府會負起保家衛國的責任。

他說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫視同作戰，國人必須保持高度警覺心，尤其是連續假期剛結束，再次請國人及所有的黨員，務必配合中央流行疫情指揮中心的指揮，停止一切非必要的外出及群聚活動，落實防疫措施。

卓榮泰指出，過去大家常常感佩醫護人員「視病如親」，此時此刻，全國人民更應該發揮「視醫護如親」的精神，自主管理、自我規範，不要耗用醫療資源，不要增加醫護人員負擔，才能共度難關。

他說，台灣不僅口罩國家隊創造不可能的任務，獲舉世稱道，許多民間人士、團體、組織、基金會紛紛發起捐贈醫療物資，或直接補助、獎助第一線防疫醫護人員的善舉，投入大量先進設備、物資與鉅額的善款，都是台灣人民團結與愛心的表現，令人敬佩。

卓榮泰說，絕不允許任何個人的疏忽、鬆懈，破壞整體努力的成果，籲請政府務必堅守所有的防線，不妥協、不手軟，提高要求、徹底執行，維護每一個國民的健康、尊重生命。

此外，他說，也希望不要因為疫情的關係，在國防要求上打任何折扣、有任何閃失，政府跟人民在此時此刻必須通力合作才能度過這道難關。（編輯：林興盟）1090408

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